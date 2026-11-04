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झारखंड स्टेट बार काउंसिल को मिला नया अध्यक्ष, अभय कुमार चतुर्वेदी ने निलेश कुमार को 5 वोटों से हराया, प्रशांत सिंह फिर बने BCI सदस्य

झारखंड स्टेट बार काउंसिल का बोर्ड. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड स्टेट बार काउंसिल को नया अध्यक्ष मिल गया है. बुधवार को हुए चुनाव में अभय कुमार चतुर्वेदी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी निलेश कुमार को पांच मतों के अंतर से पराजित किया. वहीं, रिंकू भकत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. दूसरी ओर, प्रशांत कुमार सिंह ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के सदस्य पद पर एक बार फिर जीत हासिल कर अपनी जगह बरकरार रखी. चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने दी.

अभय कु.चतुर्वेदी को मिले 15 वोट, निलेश कुमार को 10