28 बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का एक नवंबर से बढ़ेगा किराया, विपणन बोर्ड के फैसले से व्यवसायियों में आक्रोश
झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एक नवंबर से 28 बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : October 16, 2026 at 8:52 PM IST
रांची: राजधानी समेत राज्य के सभी 28 बाजार समितियों की दुकान और गोदाम का किराया 1 नवंबर से बढ़ जाएगा. झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 24 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. बोर्ड के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, झारखंड के सभी 28 बाजार समितियों को 3 श्रेणियों में बांटकर न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है.
A श्रेणी में 9 रुपये प्रति वर्गफीट किराया निर्धारित
A श्रेणी में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर को रखा गया है. जिसमें 9 रुपये प्रति वर्गफीट किराया निर्धारित किया गया है. इसी तरह श्रेणी B में हजारीबाग समेत झारखंड के 14 बाजार समिति हैं. श्रेणी C में खूंटी समेत 10 बाजार समिति शामिल हैं.
3 अलग-अलग श्रेणियों में नई दर निर्धारित
विपणन बोर्ड के अध्यक्ष रवींद्र सिंह के मुताबिक, नई दर 1 नवंबर से लागू हो जाएगी. जिसके तहत 3 श्रेणियों में अलग-अलग दर निर्धारित की गई है. 2019 में लिए गए निर्णय के आधार पर ही नई दरें निर्धारित की गई है. इससे पहले एसडीओ द्वारा मनमाने तरीके से दर निर्धारित की गई थी, जिसकी वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता था और वह अभी तक चल रहा है.
बाजार समिति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया कदम
बाजार समिति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बड़ा कदम है और इसके माध्यम से वैसे बाजार समिति, जो आय नहीं होने की वजह से अपने कर्मचारी तक को वेतन नहीं दे पाते थी, वह संसाधन युक्त होंगे और उन्हें मजबूत किया जाएगा.
बढ़ी हुई दर पर किराया नहीं देंगे: संजय महली
बाजार समिति की दुकान और गोदाम के किराए में वृद्धि के खिलाफ रांची बाजार समिति चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. रांची बाजार समिति चैम्बर अध्यक्ष संजय कुमार महली ने बताया कि बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं देंगे. झारखंड के बाजार समिति के व्यवसायियों ने भी तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि इस निर्णय का सभी व्यवसायी विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
बाजार समितियों की दयनीय स्थिति
उन्होंने बताया कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ व्यवसायियों को परेशान करने वाला है. जिससे कारोबार पर असर पड़ेगा. बाजार समितियों की स्थिति यह है कि सड़क, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. दुकान और गोदाम जर्जर स्थिति में हैं. पिछले बार जब किराया बढ़ाने की बात की गई थी, तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दाखिल किया गया था. जब तक कोर्ट से मामला निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक विपणन बोर्ड कैसे भाड़ा बढ़ा सकता है.
राजधानी रांची स्थित पंडरा बाजार समिति में दुकानों और गोदामों का किराया करीब 80% तक बढ़ाया गया है. निर्णय के मुताबिक, रांची में दुकानों और गोदामों का मासिक किराया 5 से सीधे बढ़ाकर 9 प्रति वर्गफीट किया गया है. इसी तरह ग्रेड A में शामिल देवघर, धनबाद और जमशेदपुर की दरें तय की गई है.
यदि बात धनबाद की करें तो यहां के बाजार समिति की दुकानों और गोदामों का किराया 125 % तक बढ़ा दिया गया है. अब दुकानदारों को प्रति वर्ग फुट 4 रुपये के बजाय 9 रुपये देने होंगे.
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