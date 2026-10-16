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28 बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का एक नवंबर से बढ़ेगा किराया, विपणन बोर्ड के फैसले से व्यवसायियों में आक्रोश

कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी समेत राज्य के सभी 28 बाजार समितियों की दुकान और गोदाम का किराया 1 नवंबर से बढ़ जाएगा. झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 24 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. बोर्ड के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, झारखंड के सभी 28 बाजार समितियों को 3 श्रेणियों में बांटकर न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है.

A श्रेणी में 9 रुपये प्रति वर्गफीट किराया निर्धारित