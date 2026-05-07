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JTGLCCE- 2026 का विज्ञापन, 1 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है.

Jharkhand Staff Selection Commission released Recruitment advertisement for JTGLCCE 2026
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
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रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (JTGLCCE-2026) के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है.

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2026 के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया इस परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी.

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 जून 2026 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे. इच्छुक उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

जारी विज्ञापन में कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण व्यवस्था, आवेदन शुल्क, परीक्षा प्रक्रिया और रिक्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है. आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके. इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का अवसर भी दिया है.

आवेदन जमा करने के बाद 5 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे. हालांकि नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

JSSC द्वारा जारी इस भर्ती विज्ञापन के बाद प्रतियोगी छात्रों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए यह परीक्षा अहम मानी जा रही है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है.

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