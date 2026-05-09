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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामलाः फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष रिपोर्ट नहीं दे पाई जेएसएससी

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है.

Jharkhand Staff Selection Commission not submitted report to Fact Finding Commission
झारखंड हाईकोर्ट (पुराना) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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रांचीः जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष आज शनिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिपोर्ट नहीं सौंपा है. पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए अब तक हुए नियुक्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए सौंपने का निर्देश जेएसएससी को दिया था.

रांची के डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में आज हुई सुनवाई की जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी. उन्होंने कहा कि कमीशन से जेएसएससी द्वारा रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय देने की मांग की गई, जिसे ठुकराते हुए एक सप्ताह का समय दिया गया है. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई यानी शनिवार को निर्धारित किया गया है.

पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने यह दिया था आदेश

बीते 2 मई को फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करते हुए सरकार और जेएसएससी को ये आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट एवं नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि एवं संबंधित अन्य जानकारी कमीशन को सुनवाई की अगली तारीख पर शपथ पत्र के माध्यम से फाइल किया जाए.

एक बार फिर आज सुनवाई के दौरान सरकार एवं जेएसएससी की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए पर सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार एवं जेएसएससी के तरफ से उपसचिव बशीर अहमद तथा पिटिशनर के तरफ से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे.

बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाइस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रहा है. लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था.

इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है. इसके चलते सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है. प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए वनमैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है जिसकी सुनवाई आज से प्रारंभ हुई है.

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