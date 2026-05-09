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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामलाः फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष रिपोर्ट नहीं दे पाई जेएसएससी

रांचीः जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष आज शनिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिपोर्ट नहीं सौंपा है. पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए अब तक हुए नियुक्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए सौंपने का निर्देश जेएसएससी को दिया था.

रांची के डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में आज हुई सुनवाई की जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी. उन्होंने कहा कि कमीशन से जेएसएससी द्वारा रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय देने की मांग की गई, जिसे ठुकराते हुए एक सप्ताह का समय दिया गया है. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई यानी शनिवार को निर्धारित किया गया है.

पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने यह दिया था आदेश

बीते 2 मई को फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करते हुए सरकार और जेएसएससी को ये आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट एवं नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि एवं संबंधित अन्य जानकारी कमीशन को सुनवाई की अगली तारीख पर शपथ पत्र के माध्यम से फाइल किया जाए.

एक बार फिर आज सुनवाई के दौरान सरकार एवं जेएसएससी की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए पर सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार एवं जेएसएससी के तरफ से उपसचिव बशीर अहमद तथा पिटिशनर के तरफ से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे.