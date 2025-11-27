खुशखबरी! झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के लिए निकाला विज्ञापन, ऐसे करें आवेदन
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 3,451 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है.
Published : November 27, 2025 at 9:54 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार द्वारा JIGTSEATCCE-2025 यानी झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
इस भर्ती के तहत जिलावार अलग अलग कैटेगरी में कुल 3,451 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदनकर्ता को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा. आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 दिसंबर 2025 से है और अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है.
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, जो सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आधा शुल्क है. आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी.
विस्तृत पात्रता मानदंड के अनुसार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित हैं, जो पद के अनुसार भिन्न हैं. योग्यता में शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, और संबंधित डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है. उदाहरण के लिए, शिक्षकों के लिए B.Ed. या विशेष शिक्षा की डिग्री जरूरी है.
वहीं, एग्जामिनेशन के लिए CBT (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, और संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे. उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची और श्रेणी अनुसार आरक्षण के तहत किया जाएगा. आवेदन करना बेहद सरल है, उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा. उसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और फीस जमा करनी होगी.
आवेदन की अंतिम तिथि के बाद फीस जमा करने या आवेदन फॉर्म में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और समय पर आवेदन पूरी करें. इस भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और शर्तें झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध हैं.
उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह अवसर झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी पाने का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें.
