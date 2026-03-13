JSSC उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा टली, 14 अप्रैल को आठ जिलों में होंगे एग्जाम
उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा–2023 से जुड़ा फैसला लिया गया है.
Published : March 13, 2026 at 8:44 PM IST
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा–2023 से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. आयोग ने 22 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब यह परीक्षा नई तिथि 14 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को आधिकारिक सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को नई तारीख की जानकारी दी.
आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि कुछ अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों की वजह से परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है. पहले यह परीक्षा 22 मार्च को निर्धारित थी लेकिन अब इसे लगभग तीन सप्ताह आगे बढ़ाते हुए 14 अप्रैल को आयोजित करने का फैसला लिया गया है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से नई तिथि के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखने की अपील की है.
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार परीक्षा के लिए आठ जिलों में केंद्र बनाए गए हैं. इनमें रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका शामिल हैं. इन जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे.
बता दें कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर मानी जाती है. इस परीक्षा के माध्यम से उत्पाद विभाग में सिपाही के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाती है. इसलिए राज्यभर के हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.
परीक्षा की तिथि बदलने की सूचना मिलने के बाद कई अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई तिथि तय कर दी गई है और उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आयोग की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी, जैसे एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, परीक्षा केंद्र और दिशा-निर्देश समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें. जेएसएससी का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि निर्धारित तिथि पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके.
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