एसजीएफआई में झारखंड के नन्हे धावकों की बड़ी छलांग, रिले में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान

रांची: झारखंड के नन्हे धावकों ने राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में 1 से 4 दिसंबर 2025 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता (SGFI) में राज्य की अंडर-14 बालक रिले टीम ने 4×100 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया.

राज्य की यह विजेता टीम चार उभरते धावकों— प्रिंस कुमार, सुजल कुमार, राजी खान और आसिफ शेख से बनी थी. जिन्होंने अपने प्रदर्शन से दर्शाया कि कठिन मुकाबलों में भी संयम, तालमेल और गति बनाए रखना ही असली ताकत है. फाइनल मुकाबले के दौरान इन नन्हें खिलाड़ियों ने बेहतरीन रफ्तार और मजबूत टीमवर्क दिखाते हुए तकरीबन हर चरण में मुकाबले को जीवंत बनाए रखा. रिले में हर एक्सचेंज प्वाइंट पर उनकी सिंक्रोनाइजेशन क्षमता निर्णायक साबित हुई और इसी सामूहिक प्रयास ने उन्हें इस राष्ट्रीय उपलब्धि तक पहुंचाया.

टीम की इस सफलता के पीछे प्रशिक्षकों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा. टीम मैनेजर पवन कुमार राय के मार्गदर्शन, कोच रामानंद घोष की तकनीकी ट्रेनिंग और कोच लीला तिर्की के अनुशासनात्मक प्रशिक्षण ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया. चारों खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा के हर चरण में अपने कोच की सलाह को आत्मसात कर उसे ट्रैक पर सफलतापूर्वक लागू किया.

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के बच्चों की यह सफलता झारखंड की अद्भुत खेल क्षमता का प्रमाण है. शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग सहित राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं. उनका मानना है कि ये युवा भविष्य में राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे.