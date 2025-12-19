ETV Bharat / state

खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया संतोष ट्रॉफी का उद्घाटन, रांची में शुरू हुआ फुटबॉल महाकुंभ

रांची में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने संतोष ट्रॉफी का उद्घाटन किया. इस मौके पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया.

SANTOSH TROPHY TOURNAMENT
संतोष ट्रॉफी के उद्घाटन के दौरान खेल मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 5:59 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच शुरू हो गया है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन (JFA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड को मिलने से राज्यभर के फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

इस चरण में ग्रुप-सी के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें मेजबान झारखंड, दिल्ली, बिहार और रेलवे की टीमें हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट के पहले दिन दो मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया. इनमें से एक मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ जबकि दूसरे मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली. शुरुआती मैचों से ही टूर्नामेंट का प्रतिस्पर्धात्मक स्तर साफ नजर आया.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने संतोष ट्रॉफी का उद्घाटन किया (Etv bharat)

खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया

हालांकि प्रतियोगिता की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी लेकिन टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया. उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद रहे. इस मौके पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से झारखंड में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिलती है और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता है.

संतोष ट्रॉफी पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार का बयान (Etv bharat)

झारखंड टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

संतोष ट्रॉफी के अंतर्गत मुकाबले 19, 21 और 23 दिसंबर को खेले जाएंगे. आयोजकों को उम्मीद है कि इन मैचों के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. खासकर मेजबान झारखंड टीम के मुकाबलों को लेकर स्थानीय दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. हाल के वर्षों में झारखंड ने फुटबॉल सहित कई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है, ऐसे में टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

Santosh Trophy in Jharkhand
मुकाबले के दौरान मैदान में खिलाड़ी (Etv bharat)

फुटबॉल प्रेमियों के लिए सारी व्यवस्थाएं

वहीं आयोजन को लेकर सुरक्षा, दर्शकों की सुविधा और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को पूरी तरह तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मैदान और दर्शकों को बेहतरीन अनुभव मिल सके. कुल मिलाकर, रांची में आयोजित संतोष ट्रॉफी का यह चरण न केवल फुटबॉल प्रेमियों के लिए उत्सव जैसा है, बल्कि यह झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है.

