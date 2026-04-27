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पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी में तैनात जवान की मौत, पलामू के रहने वाले थे परशुराम कुमार सिंह

पलामू: जिले के एक जवान की पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है. मृतक जवान परशुराम सिंह जैप 8 के जवान थे. वह पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पंचपोखरी गांव के रहने वाले थे.

जैप 8 पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत कुमार और कोषाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि परशुराम सिंह को पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था. उन्हें पीठ दर्द की शिकायत थी. जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उनकी मौत हो गई. संगठन की पूरी टीम कोलकाता में है और मामले में आगे की पहल कर रही है. परशुराम सिंह के शव को जैप 8 के मुख्यालय में लाया जाएगा. उसके बाद पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

परशुराम सिंह के बड़े भाई जयराम सिंह स्पेशल ब्रांच में जवान है. उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत होने की बात बताई गई है. जयराम सिंह ने बताया कि उन्हें चुनाव ड्यूटी में असम भेजा गया था. फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव कराने के बाद उत्तरी परगना भेज दिया गया.

इधर, घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छाया हुआ है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई. लोगों ने गहरा दुख जताया है. दरअसल जैप 8 का मुख्यालय पलामू के लेस्लीगंज में है. जैप टीम चुनाव करवाने के लिए पश्चिम बंगाल गई हुई है. इससे पहले टीम असम में चुनाव कराने के लिए गई थी.