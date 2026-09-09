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झारखंड में SIR: अब तक 2.5 लाख से अधिक त्रुटियों की मिली शिकायतें, वोटर 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं आवेदन

एसआईआर के दौरान दावा एवं आपत्ति में अब तक चुनाव आयोग के पास ढाई लाख के करीब फॉर्म-8 जमा हो चुके हैं. फॉर्म 8 के जरिए शिकायतें 15 सितंबर तक जमा की जा सकती हैं. जबकि अंतिम मतदाता सूची (Final Roll) के प्रकाशन की तारीख 19 अक्टूबर 2026 है.

रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-8 के जरिए लोग आवेदन कर रहे हैं. फॉर्म-8 चुनाव आयोग का एक ऐसा आवेदन फॉर्म है, जो परिवार के सभी सदस्यों को एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने की सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा, घर बदलने की वजह से कोई वोटर अपना नाम अपने मौजूदा पते के पास वाले बूथ पर ट्रांसफर करवा सकता है. साथ ही यदि वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि हो तो उसे इसके माध्यम से ठीक कराया जा सकता है.

राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दावा एवं आपत्ति के क्रम में कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं. ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद उसमें पाई जाने वाली कमियों को दूर कराने के लिए लोग बीएलओ से लेकर प्रखंड एवं जिला समाहरणालय का चक्कर लगा रहे हैं. चुनाव आयोग के पास पहुंच रही शिकायतों में जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बताकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की शिकायतें आ रही हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें जिंदा लोगों के नाम मृतक की सूची में आ गया था. उन सभी को फॉर्म-6 भरवाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से इस तरह से हटा है तो गंभीर विषय है और यह प्रशासनिक चूक माना जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

इधर, रांची समाहरणालय सहित विभिन्न प्रखंडों में दावा एवं आपत्तियों को लेकर लोगों की भीड़ लगी रही. चुटिया अमरावती कॉलोनी से आई कुंती देवी कहती हैं कि वह लंबे समय से मतदान करती आ रही हैं, लेकिन इस बार एसआईआर के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से मृत होने का कारण बताकर बाहर कर दिया गया है.

कुंती देवी अपने घर में अकेली रहती हैं. वह अपने पड़ोसी के साथ यहां पहुंची थी. कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल होने की वजह से सुर्खियों में रहे मुन्ना लोहरा भी समाहरणालय में अपनी पत्नी के वोटर लिस्ट में उम्र को लेकर आई शिकायत को दूर कराने कतार में खड़े दिखे.

मुन्ना लोहरा ने कहा कि वोटर लिस्ट में कई तरह की त्रुटियां हैं, जिसे दूर कराने के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. किसी के नाम में गड़बड़ी है तो किसी के उम्र को लेकर शिकायतें आई है, जिसके बाद उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ रहा है. साक्ष्य के तौर पर समुचित दस्तावेज नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं. वहीं, हटिया से आए परवेज आलम कहते हैं कि वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर लोग फॉर्म-8 जमा कराने आए हैं. अब अधिकारी पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी और किस तरह से इसे दूर करते हैं.

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