ETV Bharat / state

SPECIAL: राज्य खाद्य आयोग बना सफेद हाथी, सदस्यविहीन आयोग चल रहा प्रभारी अध्यक्ष के भरोसे

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य में खाद्य सुरक्षा के नाम पर सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि इसके लिए बनी राज्यस्तरीय सर्वोच्च संवैधानिक संस्था बंद होने की कगार पर है. प्रभारी अध्यक्ष के भरोसे चल रहे राज्य खाद्य आयोग में एक मात्र सदस्य शबनम परवीन का कार्यकाल भी जनवरी 2027 में समाप्त हो रहा है. जाहिर तौर पर कोरम (न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या) के अभाव में पहले से शिकायतों पर सुनवाई बंद होने के बाद प्रभारी अध्यक्ष सह एकमात्र सदस्य का भी कार्यकाल समाप्त होते ही आयोग में कामकाज प्रभावित हो जायेगा. आयोग के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटाए जाने के बाद, वर्तमान में आयोग की एकमात्र सदस्य शबनम परवीन प्रभारी अध्यक्ष के रूप में विगत ढाई साल से कामकाज संभाल रही हैं.

आयोग बिना कर्मचारियों के ही रह जाएगा