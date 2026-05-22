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झारखंड में गर्मी का प्रचंड असर, डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री के पार, इन इलाकों में राहत के आसार

रांची: झारखंड के कई इलाकों में आसमान से आग बरस रही है. झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं. रांची स्थित मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पलामू, गढ़वा और चतरा में देखने को मिल रहा है. 22 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 23 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा में भी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है.

पिछले 24 घंटे के दौरान इन इलाकों में तेज गर्मी और लू जैसे हालात देखने को मिले हैं. सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

मौसम विभाग द्वारा जारी तापमान के आंकड़े (Etv bharat)

इन क्षेत्रों का पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार

मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और बोकारो समेत कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रिकॉर्ड किया गया. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी का असर बना रहा. पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज में 45.2 डिग्री, जमशेदपुर में 43.1 डिग्री, सरायकेला में 42.3 डिग्री, चाईबासा में 41.8 डिग्री, जगन्नाथपुर में 41.7 डिग्री, बोकारो थर्मल में 41.1 डिग्री, कोडरमा में 40.7 डिग्री और गुमला में 40.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इन इलाकों में दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस किया गया.

सामान्य से कितना ऊपर पहुंचा तापमान

मौसम केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि कई शहरों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. जमशेदपुर में तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक, डाल्टनगंज में 4.4 डिग्री ज्यादा, चाईबासा में 3 डिग्री ऊपर, रांची में 2.1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया. वही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई है. जमशेदपुर के रात का तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक रहा जबकि रांची में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया.

राजधानी रांची में भी बढ़ी तपिश

राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. हालांकि यहां पारा 40 डिग्री से नीचे रहा, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को तेज गर्मी का एहसास हुआ. रांची के कांके में तापमान 40.6 डिग्री तक पहुंच गया.

हीट वेव से बचाव के उपाए