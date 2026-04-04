रायपुर में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में तीसरा स्थान
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया.
Published : April 4, 2026 at 11:49 PM IST
रायपुर/रांचीः छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है. राज्य के खिलाड़ियों ने 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 35 पदक अपने नाम किए, जिसमें 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ के सीएम ने ट्रॉफी देकर किया सम्मानित
रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने झारखंड टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया. इस दौरान दुमका के जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार समेत कोच और खिलाड़ी मौजूद रहे.
झारखंड के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों में खासतौर पर दमदार प्रदर्शन किया. एथलेटिक्स में कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया, वहीं कुश्ती और तीरंदाजी में भी झारखंड ने अपनी मजबूत पकड़ साबित की.
पुरुष हॉकी टीम और महिला फुटबॉल टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और रजत पदक अपने नाम किए. इसके अलावा तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका को मजबूत बनाया.
इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत खेल विभाग के अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है. यह प्रदर्शन न सिर्फ पदकों की संख्या में झलकता है, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभा और संघर्ष की कहानी भी बयां करता है.
इसे भी पढ़ें- लातेहार की नेहा ने रचा इतिहास, नेशनल ट्राइबल्स गेम में स्वर्ण पदक जीत कर किया झारखंड का नाम रौशन
इसे भी पढ़ें- खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवाः एथलेटिक्स में 5 पदक, महिला हॉकी ने जीता कांस्य
इसे भी पढ़ें- खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा, तीरंदाजी में ओवरऑल चैंपियन