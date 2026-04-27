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सचिवालय सेवा संघ का विरोध तेज, मंगलवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मानव श्रृंखला बनाकर जताएंगे विरोध

रांची: झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने संवर्ग समीक्षा समिति के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. संघ ने इस समिति को अवैधानिक और पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे तत्काल भंग करने की मांग की है. इसी के विरोध में संघ ने 28 अप्रैल को प्रोजेक्ट बिल्डिंग परिसर में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

संघ ने राज्यपाल सह कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है. संघ का कहना है कि झारखंड सचिवालय सेवा के पुनरीक्षण के लिए गठित समिति का गठन सही प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है. यह समिति केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 30 सितंबर 2022 के एक पत्र के आधार पर बनाई गई है, जबकि वह पत्र केवल परामर्शात्मक है और केंद्र में भी अभी तक लागू नहीं किया गया है.

प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते संघ के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

संवर्ग समीक्षा समिति में सचिवालय संघ का नहीं लिया परामर्श

संघ के अनुसार समिति के Terms of Reference (ToR) भी कई स्तर पर विरोधाभासी है. इसमें संबंधित स्टेकहोल्डर्स, विभागों और सेवा के अधिकारियों से कोई व्यापक परामर्श नहीं लिया गया. इससे यह प्रक्रिया एकतरफा प्रतीत होती है और सेवा के पदाधिकारियों में असंतोष बढ़ा है. संघ का आरोप है कि कार्मिक विभाग ने गुपचुप तरीके से इस समिति का गठन कर सरकार को गलत तथ्यों के आधार पर प्रभावित किया है.

संघ ने यह भी कहा कि झारखंड सचिवालय सेवा का गठन केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप किया गया है और राज्य सरकार भी वेतन व सेवा शर्तों में केंद्र के अनुरूप फैसले लेती रही है. इसके बावजूद पद संरचना और प्रोन्नति के मामले में राज्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. वर्ष 2018 से उप सचिव के 41 और संयुक्त सचिव के 24 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव लंबित है, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया.