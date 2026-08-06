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झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चरणबद्ध आंदोलन, मानसून सत्र तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम, इसके बाद आर पार की लड़ाई

रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन से ही झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपने आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है. गुरुवार से सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला धारण कर अपने-अपने कार्यालयों में नियमित काम कर रहे हैं. संघ का कहना है कि यह विरोध पूरी तरह सांकेतिक है और इससे सरकारी कामकाज या विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी.

12 अगस्त तक जारी रहेगा काला बिल्ला आंदोलन

संघ के मुताबिक, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक, यानी पूरे विधानसभा सत्र के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला पहनकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराएंगे. उनका कहना है कि सरकार का ध्यान सचिवालय सेवा से जुड़े अहम मुद्दों की ओर आकर्षित करना इस आंदोलन का उद्देश्य है. साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी पूरी तरह निर्वहन किया जाएगा.

पहले रक्तदान, फिर मानव श्रृंखला

संघ ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के पहले चरण में 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया था, इसके बाद 5 अगस्त को दोनों परिसरों में मानव श्रृंखला बनाकर कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई. संघ का दावा है कि इन कार्यक्रमों के दौरान भी सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं हुआ.

झारखंड सचिवालय के कर्मचारी (Etv Bharat)

क्या हैं सचिवालय सेवा संघ की प्रमुख मांगें?

संघ की प्रमुख मांगों में सचिवालय सेवा के हितों के खिलाफ प्रस्तावित नीतिगत बदलाव वापस लेना, सेवा हितों की सुरक्षा, संकल्प संख्या-3286 का प्रभावी क्रियान्वयन, उच्च पदों का सृजन, लंबित प्रोन्नतियों का जल्द निष्पादन और सेवा से जुड़े सभी फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है.