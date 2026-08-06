झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चरणबद्ध आंदोलन, मानसून सत्र तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम, इसके बाद आर पार की लड़ाई
झारखंड सचिवालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला पहनकर काम करना शुरू कर किया है. रिपोर्ट - राजेश कुमार सिंह.
Published : August 6, 2026 at 4:28 PM IST
रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन से ही झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपने आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है. गुरुवार से सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला धारण कर अपने-अपने कार्यालयों में नियमित काम कर रहे हैं. संघ का कहना है कि यह विरोध पूरी तरह सांकेतिक है और इससे सरकारी कामकाज या विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी.
12 अगस्त तक जारी रहेगा काला बिल्ला आंदोलन
संघ के मुताबिक, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक, यानी पूरे विधानसभा सत्र के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला पहनकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराएंगे. उनका कहना है कि सरकार का ध्यान सचिवालय सेवा से जुड़े अहम मुद्दों की ओर आकर्षित करना इस आंदोलन का उद्देश्य है. साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी पूरी तरह निर्वहन किया जाएगा.
पहले रक्तदान, फिर मानव श्रृंखला
संघ ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के पहले चरण में 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया था, इसके बाद 5 अगस्त को दोनों परिसरों में मानव श्रृंखला बनाकर कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई. संघ का दावा है कि इन कार्यक्रमों के दौरान भी सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं हुआ.
क्या हैं सचिवालय सेवा संघ की प्रमुख मांगें?
संघ की प्रमुख मांगों में सचिवालय सेवा के हितों के खिलाफ प्रस्तावित नीतिगत बदलाव वापस लेना, सेवा हितों की सुरक्षा, संकल्प संख्या-3286 का प्रभावी क्रियान्वयन, उच्च पदों का सृजन, लंबित प्रोन्नतियों का जल्द निष्पादन और सेवा से जुड़े सभी फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है.
सरकार पर संवाद नहीं करने का आरोप
सचिवालय सेवा संघ का कहना है कि इन मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे गए, प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मुलाकात की और बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सकारात्मक फैसला नहीं हुआ. संघ का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीर पहल नहीं की है.
12 अगस्त के बाद आंदोलन होगा और तेज!
संघ ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि यदि 12 अगस्त तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन अगले चरण में प्रवेश करेगा. इसमें कलमबंद आंदोलन, सामूहिक अवकाश और जरूरत पड़ने पर हड़ताल जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.
मुख्य सचिव को पहले ही दी थी सूचना
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन की पूरी रूपरेखा और मांगों की जानकारी 27 जुलाई को ही राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दे दी गई थी. इसके बावजूद समाधान नहीं निकलने पर अब आंदोलन का तीसरा चरण शुरू किया गया है.
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