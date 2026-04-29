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झारखंड सचिवालय के कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, बोले- पद को घटाने की चल रही साजिश

रांची: प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के बाहर मंगलवार को झारखंड सचिवालय सेवा संघ के कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया. सचिवालय सेवा संघ की नाराजगी कैडर रिव्यू को लेकर बनाई गई विशेष कमेटी को लेकर थी. संघ के पदाधिकाकारियों ने कहा कि पहले से ही सचिवालय में पदों की कमी है और यह कमेटी उसे और कम करने के लिए बनाई गई है, जो ठीक नहीं है. इसलिए इसे तत्काल भंग किया जाए.

सचिवालय कर्मियों ने कहा कि सचिवालय सेवा के पद को घटाने की साजिश चल रही है. ये राज्य हित में नहीं है. इसे लेकर उच्च शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आंदोलित सचिवालय कर्मियों से वार्ता की. उन्होंने संघ के दो सदस्यों को कमेटी के सदस्य बनाने, कमेटी की अनुशंसा को सीधे लागू नहीं करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद सचिवालय कर्मी आंदोलन को स्थगित कर दिया.

सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश सिंह ने कहा कि झारखंड सचिवालय सेवा के पुनरीक्षण के लिए गठित समिति का गठन सही प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है. यह समिति केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 30 सितंबर 2022 के एक पत्र के आधार पर बनाई गई है. जबकि वह पत्र केवल परामर्शात्मक है और केंद्र में भी अभी तक लागू नहीं किया गया है.