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Special: झारखंड 12.8 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग, कैंसर के लिए सरकार बना रही डेडिकेटेड पोर्टल

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रांची: राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) कार्यक्रम के तहत डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग व इलाज का प्रावधान है. झारखंड में भी इस कार्यक्रम के जरिए कैंसर नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.