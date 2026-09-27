Special: झारखंड 12.8 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग, कैंसर के लिए सरकार बना रही डेडिकेटेड पोर्टल
झारखंड सरकार ने NCD कार्यक्रम के तहत कैंसर स्क्रीनिंग तेज कर दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 5:23 PM IST
रांची: राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) कार्यक्रम के तहत डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग व इलाज का प्रावधान है. झारखंड में भी इस कार्यक्रम के जरिए कैंसर नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
तीन प्रमुख कैंसर की स्क्रीनिंग: 128 लाख लोग जांचे गए
वर्ष 2022 से अब तक झारखंड में NCD कार्यक्रम के अंतर्गत 128 लाख लोगों की तीन प्रमुख कैंसर रोगों ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई. इनमें से संदेहास्पद 02 लाख 63 हजार लोगों की आगे जांच की गई, जिसमें 976 लोगों में कैंसर की पुष्टि हुई.
आंकड़े अधूरे, ज्यादा काम की जरूरत: डॉ. रवि राज
झारखंड के NCD स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. रवि राज ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े सम्पूर्ण नहीं हैं. राष्ट्रीय पोर्टल में कई मामले दर्ज नहीं होते, इसलिए वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है. उन्होंने कहा कि कैंसर पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है.
राज्य स्तर पर डेटा और सुविधा के लिए पोर्टल-ऐप
कैंसर के मामलों के रजिस्टर न होने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग डेडिकेटेड पोर्टल और ऐप बनाने जा रहा है. इससे स्क्रीनिंग, पहचान से लेकर इलाज तक सुविधा मिलेगी और राज्यस्तरीय विश्वसनीय डेटा भी उपलब्ध होगा. झासा के अध्यक्ष और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे दूरदराज के मरीजों को भी सुविधा होगी.
भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर NCD कार्यक्रम में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग, आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर मरीजों का इलाज और राज्यों को बुनियादी ढांचे में सहयोग की योजना चल रही है.
रांची सदर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं
रांची सदर अस्पताल में मैमोग्राफी जांच, माइनर कीमोथेरेपी, ट्यूमर मार्क टेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच की सुविधा है. डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि इन सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा. राज्य में डेडिकेटेड पोर्टल बनने के बाद दूरदराज के मरीजों को भी आसानी से सेवा मिल सकेगी और अधिकृत आंकड़े उपलब्ध होंगे.
ये भी पढ़ें:
WHO की चेतावनी: 2050 तक लगभग दोगुने हो सकते हैं कैंसर के मामले, जानिए क्या नई टेक्नोलॉजी इस अनुमान को बदल पाएगी?
वेट लॉस करने से कम हो सकता है 13 प्रकार के कैंसर का खतरा? जानिए डॉक्टरों का क्या है कहना?