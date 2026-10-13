झारखंड स्कूल आइडल से निखरेगी बच्चों की प्रतिभा, 16 अक्टूबर तक जिला स्तर पर चयन
झारखंड के स्कूलों में गायन और नृत्य की प्रतिभाओं की खोज के लिए जेईपीसी की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 13, 2026 at 7:28 PM IST
रांचीः झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी गायन और नृत्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ‘झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज 2026’ के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल सुर और ताल संग्राम’ का आयोजन किया जा रहा है.
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, उन्हें प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. जिला स्तर पर प्रतिभागियों के चयन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है.
दो वर्गों में होगी प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग और कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग में भाग ले सकेंगे. इसमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को शामिल होने का अवसर मिलेगा. गायन में एकल गायन, लोकगीत, देशभक्ति गीत और शास्त्रीय गायन की विधाएं रखी गई हैं. वहीं, नृत्य में एकल नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मुक्त शैली में प्रस्तुति दी जा सकेगी. प्रत्येक प्रस्तुति के लिए चार से छह मिनट का समय निर्धारित किया गया है.
पांच प्रमंडलों में होगा चयन
जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कोल्हान प्रमंडल का चयन पूर्वी सिंहभूम में 22 अक्टूबर, पलामू प्रमंडल का चयन 23 अक्टूबर, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का चयन रांची में 24 अक्टूबर, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का चयन हजारीबाग में 25 अक्टूबर और संथाल परगना प्रमंडल का चयन दुमका में 26 अक्टूबर को होगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया राज्य स्तर तक पहुंचेगी.
ग्रामीण और शहरी बच्चों को मिलेगा अवसर
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है. जरूरत उसे पहचानने और उचित मंच देने की है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता और कला-संस्कृति आधारित शिक्षा को महत्व दिया गया है.
इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी कला प्रदर्शित करने और अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने व विद्यालयों में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की.
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