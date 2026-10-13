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झारखंड स्कूल आइडल से निखरेगी बच्चों की प्रतिभा, 16 अक्टूबर तक जिला स्तर पर चयन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का दफ्तर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी गायन और नृत्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ‘झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज 2026’ के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल सुर और ताल संग्राम’ का आयोजन किया जा रहा है.

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, उन्हें प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. जिला स्तर पर प्रतिभागियों के चयन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है.