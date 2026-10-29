झारखंड स्कूल आइडल का ग्रैंड फिनालेः 31 अक्टूबर को 40 प्रतिभागियों के बीच होगा मुकाबला
रांची में झारखंड स्कूल आइडल का ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 8:31 PM IST
रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित ‘झारखंड स्कूल आइडल 2026’ का ग्रैंड फिनाले 31 अक्टूबर को रांची के ऑड्रे हाउस में होगा.
राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में चयनित शीर्ष 40 प्रतिभागी गायन और नृत्य विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इसके लिए 29 और 30 अक्टूबर को रांची स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) परिसर में प्रशिक्षण, प्रतिभा निखारने और एलिमिनेशन राउंड आयोजित किए जा रहे हैं.
24 जिलों से हुई प्रतिभाओं की पहचान
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के करीब 7,000 बच्चों ने भाग लिया. जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित की गईं. इसके बाद 22 से 26 अक्टूबर तक जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, रांची और पलामू में प्रमंडलीय स्तर की प्रतियोगिताएं हुईं. इनमें चयनित 288 प्रतिभागियों ने गायन और नृत्य में अपनी कला का प्रदर्शन किया. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण और एलिमिनेशन राउंड के बाद ग्रैंड फिनाले के लिए 40 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा.
विशेषज्ञ करेंगे प्रतिभागियों का मूल्यांकन
ग्रैंड फिनाले में गायन और नृत्य के प्रतिभागियों का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित कलाकार और विशेषज्ञ करेंगे. गायन विधा के निर्णायक मंडल में असलम खान, प्लेबैक सिंगर एवं ममता रावत और दोयेल गोस्वामी शामिल हैं. वहीं, नृत्य विधा में अलीशा सिंह, प्रिया वर्मा, हिप हॉप इंडिया के विजेता राहुल भगत और शास्त्रीय नृत्यांगना गार्गी मलकानी निर्णायक की भूमिका निभाएंगे.
ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा मंच
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है. उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से विद्यार्थी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. यह प्रतियोगिता बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी. इस कार्यक्रम के सफल संचालन और रूपरेखा तैयार करने में भारतीय लोक कल्याण संस्थान तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है.
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