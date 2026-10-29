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झारखंड स्कूल आइडल का ग्रैंड फिनालेः 31 अक्टूबर को 40 प्रतिभागियों के बीच होगा मुकाबला

झारखंड स्कूल आइडल में भाग लेते प्रतिभागी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित ‘झारखंड स्कूल आइडल 2026’ का ग्रैंड फिनाले 31 अक्टूबर को रांची के ऑड्रे हाउस में होगा.

राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में चयनित शीर्ष 40 प्रतिभागी गायन और नृत्य विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इसके लिए 29 और 30 अक्टूबर को रांची स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) परिसर में प्रशिक्षण, प्रतिभा निखारने और एलिमिनेशन राउंड आयोजित किए जा रहे हैं.