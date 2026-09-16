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झारखंड के स्कूली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे पहचान, खेलो झारखंड ने दिया मंच

झारखंड के स्कूली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जलवा बिखेर रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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जूडो टीम मैनेजर अनिश राय के साथ मोहन कुमार पांडेय और अनुष्का सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित खेल गतिविधियों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है. एक ओर राज्य के दो स्कूली जूडो खिलाड़ी राष्ट्रीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रायपुर रवाना हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

‘खेलो झारखंड’ के जरिए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बनाई

जूडो में मोहन कुमार पांडेय और अनुष्का सिंह का चयन आईएसएफ जिम्नैसियाड-2026 के भारतीय दल के लिए आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल के लिए हुआ है. दोनों खिलाड़ियों का चयन वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. रायपुर में 17 और 18 सितंबर को होने वाले चयन ट्रायल में मोहन कुमार पांडेय 60 किलोग्राम और अनुष्का सिंह 63 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी. चयन होने पर दोनों अंडर-18 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. जूडो टीम मैनेजर अनिश राय के नेतृत्व में दोनों खिलाड़ी बुधवार को हटिया रेलवे स्टेशन से रायपुर के लिए रवाना हुए. इन खिलाड़ियों ने ‘खेलो झारखंड’ के जरिए अपने खेल कौशल को निखारते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बनाई है.

राज्य के सभी 24 जिलों से जिला स्तरीय विजेता टीमें हिस्सा लेंगी

इधर, राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक रांची में होगा. प्रतियोगिता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बरियातू में आयोजित की जाएगी. इसमें राज्य के सभी 24 जिलों से जिला स्तरीय विजेता टीमें हिस्सा लेंगी.

दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक जांच होगी

प्रतियोगिता में अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में कुल 1,152 खिलाड़ी भाग लेंगे. टीमों की रिपोर्टिंग 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी. इस दौरान खिलाड़ियों के दस्तावेजों का सत्यापन और आवश्यक शारीरिक जांच की जाएगी.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि प्रतियोगिता को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों के लिए भोजन, आवास, परिवहन और चिकित्सा समेत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तीनों वर्गों के विजेता राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे.

झारखंड के स्कूली खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मंच

खेलो झारखंड’ के माध्यम से स्कूल स्तर के खिलाड़ियों को जिला और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है. जूडो में राष्ट्रीय चयन ट्रायल और हॉकी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, दोनों ही झारखंड के स्कूली खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है.

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