युवा राजद ने भाजपा की नीयत पर उठाए सवाल, यूजीसी के नए प्रावधानों को बताया बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट

रांची: युवा राजद ने शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज को समता देने के लिए यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों को बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताया है. युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज को बांटने की साजिश के तहत यूजीसी की आड़ में ये नियम लागू किए हैं.

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद ने अपनी पोस्ट में कहा था वह जो बोल रहे थे, वहीं कोर्ट का फैसला आया. यह क्या साबित करता है, यह निशिकांत दुबे को बताना चाहिए.

राजद नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

रंजन यादव ने कहा कि बीजेपी शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक प्रयोगशाला बना रही है. यूजीसी नियमों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए रंजन यादव ने इसे "फूट डालो–राज करो" की नीति बताया, और कहा कि यूजीसी के नाम पर लाए गए हालिया नियमों का मुख्य मकसद समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करना है, न कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी छात्रों के हितों की रक्षा करना, बल्कि समाज को बांटना.

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की गई, और अब पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे हाशिए पर पड़े वर्गों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

रंजन यादव ने सवाल किया कि जब यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे देश के छात्रों, युवाओं और सामाजिक संतुलन से जुड़े हैं, तो शिक्षा मंत्री खुलकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं. उन्होंने बीजेपी सांसदों और मंत्रियों के बयानों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने वाला बताया.