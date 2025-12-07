झारखंड में नगर निकाय चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेगा राजद, संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेगा राजद, संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय
झारखंड राजद संसदीय बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
रांची:आज रांची स्थित प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में राजद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. राजद पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष सह विधायक दल के नेता सुरेश पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रदेश राजद अध्यक्ष सह विधायक संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर से राजद विधायक नरेश सिंह, प्रवक्ता कैलाश यादव, महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश , राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील साहू, गिरधारी गोप, मनोज पांडेय, सुनीता चौधरी,डॉ मुर्तुजा, आबिद अली, डॉ. मनोज कुमार, प्रणय कुमार बबलू, विक्रम यादव, कमलदेव सिंह, तारकेश्वर यादव, गिरेंद्र यादव शामिल हुए.
नगर निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने का संकल्प
राजद संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव को राजद पूरी मजबूती से लड़ेगा और जल्द इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर उम्मीदवार उतारने और उन्हें जिताने का काम करेंगे.उन्होंने बताया कि क्षेत्रवार सभी जिलों में मंत्री, विधायक और प्रदेश राजद के सभी पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर राजद समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम भी करेंगे.
भाजपा पर अफवाह फैलाने का आरोप
उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बाद यह साफ हो गया कि हम सब लालू यादव के सिपाही हैं और मरते दम तक लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग साजिश रचकर तरह-तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजद इंडिया गठबंधन के साथ है और हेमंत सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर राज्य के विकास की भागीदार है. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सभी को प्रदेश अध्यक्ष की ओर से निर्देश दिया गया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हर कोई सजग रहें. प्रदेश अध्यक्ष ने सभी अपने परिवार और साथी लोगों का नाम नहीं कटने को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत पर जोर दिया.
बिहार चुनाव में हार पर बोले राजद के प्रदेश अध्यक्ष
वहीं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी हारी नहीं हुई है, बल्कि साजिश रचकर हराया गया. वहां राजद नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है. मशीनरी और सिस्टम के तहत एनडीए ने चुनाव जीतने का काम किया गया. बिहार में नोट के बल पर वोट की खरीद हुई. उन्होंने कहा कि झारखंड राजद के मनोबल में कोई कमी नहीं है. पार्टी का संकल्प राज्य में राजद को धारदार बनाना है. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत होती रहती है. राज्य में पार्टी संगठन मजबूती के साथ एकताबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव के बाद अगले वर्ष पंचायत चुनाव भी लड़ना है. इसलिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता चुनावी तैयारी के मोड में रहें.
