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तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी की राजद ने की कड़ी आलोचना, सम्राट चौधरी सरकार पर खड़े किए सवाल

बिहार में तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड राजद ने बिहार सरकार की आलोचना की है.

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राजद झारखंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 7:20 PM IST

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रांची: पड़ोसी राज्य बिहार में जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी की झारखंड राष्ट्रीय जनता दल ने तीखे शब्दों में निंदा की है. पार्टी ने पूरे मामले को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार का तानाशाही कदम करार दिया है.

राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने एक विस्तृत प्रेस बयान जारी करते हुए पार्टी का स्पष्ट रुख रखा. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ छात्र नेताओं के बीच आपसी सहमति बनी थी. इस सहमति में साफ तय हुआ था कि आंदोलनरत सभी छात्रों पर दर्ज पुलिसिया मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

कैलाश यादव ने कहा कि इस समझौते के बावजूद पटना में छात्रों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समर्थन देने के आरोप में तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि बेहद तानाशाही भरा कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कुर्सी खोने के भय से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजप्रताप यादव को निशाना बनाकर गिरफ्तार करवाया है.

राजद नेता ने आगे कहा कि जंतर मंतर पर लाखों छात्रों के धरना-प्रदर्शन के बाद जब केंद्र सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई थी कि छात्रों की तीनों प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और पूरे देश में सभी छात्रों पर से पुलिस केस वापस ले लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में बनी इस सहमति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और वादाखिलाफी का साफ उदाहरण है.

कैलाश यादव ने कहा, “यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों का चरित्र है कि वे छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं. तेजप्रताप यादव बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने छात्रों के न्यायपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया था, जिसकी सजा उन्हें गिरफ्तारी के रूप में दी गई है.”

राजद के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि यदि बिहार सरकार तत्काल तेजप्रताप यादव की रिहाई नहीं सुनिश्चित करती है तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार और झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क पर बड़े स्तर का आंदोलन करने के लिए बाध्य हो. उन्होंने कहा कि राजद छात्रों के साथ खड़ा है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

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