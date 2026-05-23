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रिम्स ने बढ़ाया झारखंड का मान, चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

रिम्स को मेडिकल रिसर्च में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान ( Etv Bharat )