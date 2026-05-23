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रिम्स ने बढ़ाया झारखंड का मान, चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

रांची के रिम्स को मेडिकल रिसर्च में उत्कृष्ट कार्य के लिए आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है.

Jharkhand RIMS receives national level award for medical research
रिम्स को मेडिकल रिसर्च में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 6:03 PM IST

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रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थान रिम्स (Rajendra Institute of Medical Sciences) को चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा 20 मई 2026 को आयोजित “प्रथम आईसीएमआर वार्षिक क्लिनिकल ट्रायल सम्मेलन 2026” में रिम्स को चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

“अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण दिवस: एकीकृत चिकित्सा नैदानिक परीक्षणों पर फोकस” विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के नैदानिक परीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने तथा साक्ष्य-आधारित एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने पर व्यापक चर्चा के बाद रिम्स को यह सम्मान मिला है.

Jharkhand RIMS receives national level award for medical research
आईसीएमआर के कार्यक्रम में जुटे चिकित्सा जगत के लोग (ETV Bharat)

रिम्स के एमआरयू विभाग में विभिन्न असाध्य बीमारियों के लिए नई दवाओं की खोज एवं नैदानिक अनुसंधान कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. लखन माझी एवं डॉ. अंजनी कुमार को डॉ. राजीव बहल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ भारत सरकार, प्रो. (डॉ.) वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग और सचिव आयुष मंत्रालय के द्वारा क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 में सम्मानित किया गया.

इस सम्मेलन में नीति निर्माता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता, नियामक प्राधिकरण तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया. इस नैदानिक अनुसंधान में उभरते अवसरों, नैतिक ढांचों, नियामकीय प्रक्रियाओं एवं नवाचारों पर विचार-विमर्श किया. उपस्थित विशेषज्ञों ने एमआरयू विभाग रिम्स में चल रहे अनुसंधान कार्यों की सराहना की तथा इसे देश में चिकित्सा अनुसंधान और क्लिनिकल ट्रायल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने अनुसंधान के क्षेत्र में रिम्स को मिले सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारी शुरू से यह कोशिश रही है कि रिम्स न सिर्फ मरीजों के इलाज में एक बेहतर संस्थान के रूप में ख्याति पाए बल्कि रिसर्च के फील्ड में भी देश-दुनिया मे राज्य का नाम रौशन करे. उन्होंने रिम्स एमआरयू की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है.

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