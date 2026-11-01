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दिल्ली की सड़कों पर दिखी बापू के अनुयायी टाना भगतों की टोली, 'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली में रही झारखंड की दमदार भागीदारी

इंडिया ब्लॉक की “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली ( ETV BHARAT )

रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और SIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई इंडिया ब्लॉक की “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में झारखंड की दमदार भागीदारी दिखी. झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और डॉ. इरफान अंसारी ने महारैली की कई तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि उनके नेता राहुल गांधी के आह्वान पर हुई “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में उमड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली