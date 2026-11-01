दिल्ली की सड़कों पर दिखी बापू के अनुयायी टाना भगतों की टोली, 'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली में रही झारखंड की दमदार भागीदारी

दिल्ली की सड़कों पर दिखी बापू के अनुयायी टाना भगतों की टोली, 'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली में रही झारखंड की दमदार भागीदारी
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में झारखंड की दमदार भागीदारी दिखी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 9:07 PM IST
रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और SIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई इंडिया ब्लॉक की “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में झारखंड की दमदार भागीदारी दिखी. झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और डॉ. इरफान अंसारी ने महारैली की कई तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि उनके नेता राहुल गांधी के आह्वान पर हुई “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में उमड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा हमारे नेता राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ–देश बचाओ' रैली में उमड़ा विशाल जनसैलाब इस बात का साफ प्रमाण है कि देश की जनता अब जाग चुकी है और लोकतंत्र, संविधान तथा अपने मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ी है. 'चोरी' और 'छल' के सहारे खड़ा किया गया कोई भी साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता. देश की जनता अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे आ चुकी है.
गौरतलब है कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एवं वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की के नेतृत्व में झारखंड से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने इस ऐतिहासिक रैली में अपनी दमदार भागीदारी सुनिश्चित कर झारखंड की समृद्ध और अनोखी कला, संस्कृति एवं परंपराओं के साथ पहुंचे लोगों ने राष्ट्रीय मंच पर झारखंडी अस्मिता की मजबूत पहचान प्रस्तुत की.
झारखंड से दिल्ली पहुंचे हजारों लोग
विशेष रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत समुदाय की पारंपरिक भेरी की गूंज ने पूरे रामलीला मैदान को झारखंड की संस्कृति, अस्मिता और जनशक्ति के रंग में रंग दिया. झारखंड से आए हजारों लोगों के उत्साह और सहभागिता ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की इस लड़ाई में झारखंड पूरी मजबूती के साथ देश की जनता के साथ खड़ा है.
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित “वोट बचाओ–देश बचाओ” रैली में उमड़ा ऐतिहासिक जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि अब देश की जनता जाग चुकी है। चोरी और छल के सहारे खड़ा किया गया साम्राज्य अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए देश की जनता एकजुट होकर खड़ी हो गई है। इस ऐतिहासिक रैली में मेरे एवं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के नेतृत्व में झारखंड से हजारों की संख्या में लोगों की दमदार भागीदारी रही। झारखंड की अनोखी कला, संस्कृति और परंपराओं के साथ टाना भगतों की भेरी की गूंज ने पूरे रामलीला मैदान को झारखंडी अस्मिता और जनशक्ति के रंग में रंग दिया। यह सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र और देश के भविष्य को बचाने का जनसंकल्प है। #GyanuMustGo #SaveDemocracy— Shilpi Neha Tirkey (@ShilpiNehaTirki) November 1, 2026
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि यह केवल एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान, मताधिकार और देश के भविष्य को बचाने का जनसंकल्प है. देश की जनता अब अपने अधिकारों के प्रति सजग है और किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देगी.
राहुल गांधी ने ध्वस्त किए सारे रिकॉर्ड: डॉ. इरफान अंसारी
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली से लौटने के बाद वीडियो क्लिप जारी कर एक नवंबर की महारैली को देश के राजनीतिक इतिहास की एक ऐतिहासिक रैली करार दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. रामलीला मैदान में उमड़ा अभूतपूर्व जनसैलाब इस बात का स्पष्ट संदेश है कि देश की जनता भाजपा से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और अब उसे सत्ता से मुक्ति दिलाना चाहती है. देश की जनता अब मोदी और ज्ञानेश से मुक्ति चाहती है.
आज आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी @RahulGandhi ने इतिहास रच डाला! 10 लाख से अधिक लोगों ने मैदान में पहुँचकर ऐतिहासिक ऐलान किया— ज्ञानेश कुमार हटाओ, वोट चोरी बंद कराओ, भाजपा से मुक्ति दिलाओ! पूरी दिल्ली अस्त-व्यस्त हो गई। हर तरफ जनता ही जनता नजर आ रही थी। भाजपा के लोग टीवी पर बैठकर रैली की खामियाँ निकालने में व्यस्त थे, लेकिन जनता का जनसैलाब उनकी आँखों के सामने था। जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने जा रहा था, उस समय आजादी के लिए उमड़ी भीड़ और आज रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। आज भाजपा को डर सता रहा है। जनता की इस ताकत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वोट चोरी नहीं चलेगी और देश की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। इस ऐतिहासिक वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए तमाम लोगों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। झारखंड से दिल्ली पहुँचे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथियों को विशेष धन्यवाद। जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोर गद्दी छोड़! ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो! लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ! @RahulGandhi @kharge @kcvenugopalmp @KRajuINC @INCIndia @INCJharkhand_ @ShayarImran @NasirHussainINC @GAMIR_INC @AlankarSawai @vidyarthee @ajaymaken @Jairam_Ramesh @sirivellaprasad @BJP4Jharkhand— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) November 1, 2026
महारैली से उड़ी 'भाजपा की नींद': डॉ. इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आज की ऐतिहासिक भीड़ ने पूरी दिल्ली को थाम दिया और 'भाजपा की नींद' उड़ा दी. दिल्ली में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि जनता अब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर चुकी है. उन्होंने कहा कि सही मायने में आज दिल्लीवासियों ने दीपावली मना ली.
ये एक राजनीतिक रैली नहीं
देश के चारों कोनों से जिस प्रकार लोगों का हुजूम दिल्ली पहुंचा, उससे होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे, एयरपोर्ट और दुकानों सहित तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जबरदस्त कारोबार हुआ, यह जनसैलाब केवल एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि देश की जनता के गुस्से, आक्रोश और बदलाव की मजबूत इच्छाशक्ति का प्रतीक है.
चुप नहीं बैठने वाली देश की जनता
मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने संविधान का मजाक उड़ाया है और लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनने का काम किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है. उस अधिकार के साथ खिलवाड़ करना देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है.
संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट
उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान से उठी आवाज केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की आवाज है. जनता अपने मताधिकार, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हो चुकी है. अब भाजपा को जनता के आक्रोश और लोकतांत्रिक ताकत का सामना करना पड़ेगा. देश बदलाव चाहता है और जनता की आवाज को अब किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता.
ये भी पढ़ें- वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन! कल्पना सोरेन के साथ हुए दिल्ली रवाना
झारखंड राजद की बैठक में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति, दिल्ली की महारैली में शामिल होंगे 10 हजार कार्यकर्ता
INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर की महारैली में आम लोग शामिल होंगे: कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव