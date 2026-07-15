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धनबाद में 78 परीक्षा केंद्रों पर होगी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, प्रशासन ने पूरी की तैयारी

झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता (Field Worker) प्रतियोगिता परीक्षा-2024 का आयोजन रविवार 19 जुलाई को धनबाद के 78 परीक्षा केंद्रों पर होगा.

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झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा पर प्रशासन की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 8:42 PM IST

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धनबादः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता (Field Worker) प्रतियोगिता परीक्षा-2024 का आयोजन रविवार 19 जुलाई को जिले के 78 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा निष्पक्ष, बिना किसी गड़बड़ी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसी क्रम में बुधवार को न्यू टाउन हॉल में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने सभी दंडाधिकारियों को समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने और परीक्षा से दो दिन पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र पर पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था, साइन बोर्ड और सीटिंग प्लान जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए. साथ ही, सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी करें ताकि परीक्षा आसानी से हो सके.

बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षार्थी की सघन जांच की जाएगी और फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी. परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षा केंद्रों के शौचालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों की भी गहन जांच कराई जाएगी. तलाशी के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, पेजर, लॉग टेबल अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षार्थियों को केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करने की अनुमति होगी.

परीक्षा तीन पालियों में आयोजित होगी

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में 78 स्टैटिक दंडाधिकारी, 43 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 9 फ्लाइंग स्क्वायड और 105 ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है. करीब 29,952 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है. परीक्षा तीन पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा तीसरी पाली दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी और मोबाइल जैमर (Mobile Jammer) भी लगाए जाएंगे.

बैठक में दंडाधिकारियों को परीक्षा संचालन, प्रवेश-निकास व्यवस्था, गश्ती, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ओझा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, अपर नगर आयुक्त संजीव अनुराग टोपनो, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी, घनश्याम दुबे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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