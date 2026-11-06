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रीड-ए-थॉन में झारखंड को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिली मान्यता, 28.85 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ीं किताबें

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिली मान्यता के बाद शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन और अन्य अधिकारी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड ने पढ़ने की संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित रीड-ए-थॉन में 28 लाख 85 हजार 734 लोगों की भागीदारी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है.

विभिन्न स्थानों पर आयोजित रीड-ए-थॉन में सर्वाधिक प्रतिभागियों की भागीदारी के लिए झारखंड को यह रिकॉर्ड मिला है. इस उपलब्धि के साथ राज्य ने बच्चों और समुदायों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने के अपने प्रयासों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि एशियाई स्तर पर भी पहचान दिलाई है.