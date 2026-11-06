रीड-ए-थॉन में झारखंड को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिली मान्यता, 28.85 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ीं किताबें
झारखंड में पढ़ने को लेकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली है. क्या है ये जानें, चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट से.
Published : November 6, 2026 at 5:39 PM IST
रांचीः झारखंड ने पढ़ने की संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित रीड-ए-थॉन में 28 लाख 85 हजार 734 लोगों की भागीदारी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है.
विभिन्न स्थानों पर आयोजित रीड-ए-थॉन में सर्वाधिक प्रतिभागियों की भागीदारी के लिए झारखंड को यह रिकॉर्ड मिला है. इस उपलब्धि के साथ राज्य ने बच्चों और समुदायों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने के अपने प्रयासों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि एशियाई स्तर पर भी पहचान दिलाई है.
यह रिकॉर्ड 8 सितंबर 2026 को आयोजित राज्यव्यापी रीड-ए-थॉन के नाम दर्ज हुआ है. 'मेरे शब्द, मेरी कहानी' थीम पर आधारित रीडिंग कैंपेन 2026 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें राज्य के सभी 24 जिलों के बच्चे, शिक्षक, परिवार, समुदाय के सदस्य, सरकारी अधिकारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. अभियान में कुल 28,85,734 प्रतिभागियों ने एक साथ पठन गतिविधि में भाग लेकर यह उपलब्धि हासिल की.
रीड-ए-थॉन के तहत 'ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड' यानी अपने सभी काम रोककर पढ़ने की अवधारणा अपनाई गयी थी. इसके तहत सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक 30 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए थे. इस दौरान स्कूलों की कक्षाओं से लेकर घरों, समुदायों और सार्वजनिक स्थलों तक लोगों ने एक साथ पुस्तकें पढ़ीं. इसका उद्देश्य पढ़ने को केवल स्कूली गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना था.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस उपलब्धि पर अभियान से जुड़ी जमीनी टीमों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने बच्चों में आनंद के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करने और इस तरह की गतिविधियों को लगातार जारी रखने पर जोर दिया. उन्होंने अभियान के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले सभी सीएसओ साझेदारों के प्रति भी आभार जताया.
इस अभियान को सफल बनाने में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के निदेशक शशि रंजन, जिला शिक्षा टीमों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इनके समन्वय और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी से राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम का संचालन संभव हुआ. शिक्षा विभाग और जेईपीसी की ओर से इस अभियान के जरिए बच्चों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों को भी पठन गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया गया.
रिकॉर्ड से आगे स्थायी पठन संस्कृति बनाने का लक्ष्य
रीड-ए-थॉन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं था. इसके जरिए बच्चों में नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करने और पठन अभ्यास को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. अभियान ने बच्चों को पढ़ने, कल्पना करने, अपनी बात अभिव्यक्त करने और नए विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया. साथ ही बच्चों की पठन यात्रा में शिक्षकों, परिवारों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया.
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिली मान्यता को झारखंड में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. विभाग का लक्ष्य है कि बच्चे केवल पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार भी पढ़ें और स्वतंत्र पाठक के रूप में विकसित हों.
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