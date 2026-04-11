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बिल्डरों पर JRERA का शिकंजा, रिपोर्ट में लापरवाही पर लगाया जुर्माना

झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रदेश के कई बिल्डर्स पर शिकंजा कसा है.

Jharkhand Real Estate Regulatory Authority Cracks Down on Several Builders
निर्माणाधीन भवन, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JRERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए 77 बिल्डरों पर कुल 83.5 लाख का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई अनिवार्य तिमाही प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं करने और बार-बार समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण की गई.

बैंक खाता फ्रीज करने की चेतावनी

JRERA के चेयरमैन बीरेंद्र भूषण ने ईटीवी भारत से बात करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर बिल्डर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नियामक की चरणबद्ध सख्ती का हिस्सा है. इस चरण में कुल 106 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था. जिनमें से केवल 2 ने जुर्माना भरा, जबकि 27 को नोटिस नहीं मिल सका. बाकी बिल्डरों ने न तो जवाब दिया और न ही कोर्ट में पेश हुए, जिसके चलते तत्काल जुर्माना लगाया गया.

रिपोर्ट नहीं देने पर प्रति तिमाही जुर्माने का प्रावधान

JRERA के नियमों के अनुसार, आठ से अधिक फ्लैट वाले हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डरों को हर तिमाही में निर्माण की प्रगति, वित्तीय स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी साझा करनी होती है. रिपोर्ट नहीं देने पर प्रति तिमाही 25,000 का जुर्माना तय है. चेयरमैन ने बताया कि राज्य में पंजीकृत करीब 1,100 प्रोजेक्ट्स में से 50% से अधिक ने अब तक प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं की है. उन्होंने कहा कि अब ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भी समन भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी डिफॉल्टर बच न सके.

Jharkhand Real Estate Regulatory Authority Cracks Down on Several Builders
निर्माणाधीन भवन (ETV Bharat)

700 से अधिक बिल्डर को नोटिस की तैयारी

ईटीवी भारत से बातचीत में बीरेंद्र भूषण ने कहा कि लंबे समय से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में ढिलाई रही है लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि कई बिल्डर जानकारी के अभाव में जुर्माना तो बैंक में ऑनलाइन जमा कर देते हैं लेकिन JRERA को इसकी सूचना नहीं देते, जिसे अब व्यवस्थित किया जा रहा है.

JRERA ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में 700 से अधिक बिल्डरों को नोटिस भेजे जाएंगे. जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी.

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