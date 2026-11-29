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पत्नी के शिक्षिका बनने की खुशी मातम में बदली, 13 लोगों की दर्दनाक मौत पर छलका परिजनों का दर्द

नालंदा: झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) पर रविवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे ने बिहार के नालंदा जिले के एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह उजाड़ दिया. इस दर्दनाक दुर्घटना में बेन थाना क्षेत्र के जंघारो गांव के 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसे की मनहूस खबर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया है.

मृतक के भाई और ग्रामीण गौतम कुमार ने बताया कि गांव के निवासी विवेकानंद कुमार साल 2014 से गांव में ही 'मां सरस्वती विद्या मंदिर' नामक स्कूल चलाते थे. हाल ही में उनकी पत्नी अमृता की शिक्षक की नौकरी लगी थी. इसी खुशी में मन्नत पूरी करने और मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए पूरा परिवार शनिवार शाम करीब 7 बजे एक स्कॉर्पियो से रजरप्पा के लिए रवाना हुआ था.

नालंदा के 13 लोगों की मौत (ETV Bharat)

स्कॉर्पियो में सवार ते 14 लोग

स्कॉर्पियो में ड्राइवर समेत कुल 14 लोग सवार थे। इनमें विवेकानंद, उनकी पत्नी अमृता, मां, दो बेटे और एक बेटी के अलावा उनके ममेरे व मौसेरे भाई, मौसेरी बहन, बहनोई और भांजा शामिल थे. रविवार सुबह करीब 6 बजे गांव में हादसे की सूचना मिली कि रास्ते में उनकी स्कॉर्पियो एक हाइवा ट्रक से टकरा गई है. इस भीषण टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि एक घायल व्यक्ति का रामगढ़ सदर अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है.

"स्कॉर्पियो में ड्राइवर समेत कुल 14 लोग सवार थे. इनमें विवेकानंद, उनकी पत्नी, मां, दो बेटे और एक बेटी के अलावा अन्य परिजन शामिल थे. सुबह करीब 6 बजे हादसे की सूचना मिली, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है."- गौतम कुमार, परिजन

एक हादसे में पूरा परिवार खत्म

ग्रामीणों के अनुसार, सभी लोग बेहद हंसी-खुशी रजरप्पा दर्शन के लिए निकले थे. विवेकानंद के स्कूल में करीब एक हजार बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इस एक हादसे ने उनका पूरा वंश ही खत्म कर दिया और अब उनके घर में कोई रोने वाला तक नहीं बचा है. करीब 500 घरों की आबादी वाले जंघारो गांव के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिससे पूरा गांव गहरे सदमे में है और शोक के कारण घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं.