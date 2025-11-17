झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को, 637 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 नवंबर की आयोजित होगा. मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल शामिल होंगे.
Published : November 17, 2025 at 8:49 PM IST
रांची: झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अपने स्थापना के नौ वर्षों बाद एक ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है. वर्ष 2016 में स्थापित यह विश्वविद्यालय अब अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है. समारोह 21 नवंबर को मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित होगा. जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों में इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.
इस दीक्षांत समारोह में 637 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि 21 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि 21 नवंबर विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन होगा. उन्होंने कहा नौ वर्षों की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय ने लगातार प्रगति की है. पहला दीक्षांत समारोह हमारी सामूहिक उपलब्धि का प्रतीक है.
दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे. वहीं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति इस समारोह को और गौरवपूर्ण बना देगी.
डॉ. भगत ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पिछले नौ वर्षों में सुरक्षा, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक और रक्षा अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बावजूद कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और छात्रों को प्रशिक्षित कर देश की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए सक्षम बनाया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, कौशल और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना है, ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके.
दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल की है. विश्वविद्यालय के अनुसार, कुल 673 पास आउट विद्यार्थियों को इस वर्ष डिग्री प्रदान की जाएगी. जिनमें 637 समारोह में उपस्थित होंगे. समारोह के दौरान पारंपरिक शैक्षणिक वेशभूषा, शपथ ग्रहण और पदक वितरण जैसे कार्यक्रम शामिल रहेंगे.
विश्वविद्यालय परिवार में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है. कई शिक्षक और अधिकारी इसे विश्वविद्यालय की अब तक की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बता रहे हैं. छात्रों और अभिभावकों के लिए भी यह दिन गर्व से भरा होगा, क्योंकि वर्षों की मेहनत और समर्पण का फल उन्हें इस मंच पर प्राप्त होगा.
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की खासियत यह है कि यह कम संसाधनों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और आधुनिक सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहा है. विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फॉरेंसिक साइंस लैब, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और कई अन्य कार्यक्रमों ने इसे देश के उभरते सुरक्षा शिक्षा केंद्रों में शामिल कर दिया है.
21 नवंबर को आयोजित होने वाला यह पहला दीक्षांत समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि यह विश्वविद्यालय की दशकों तक आगे बढ़ने वाली यात्रा की शुरुआत भी साबित होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह दिन झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक प्रेरणास्रोत होगा.
