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झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन पर लटकी तलवार? मांगा गया जवाब, भूपेश बघेल ने बताई वजह

रांची: राज्यसभा की दो सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कांग्रेस पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटि की सूचना प्राप्त हुई है. नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज होने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने फैसला 10 जून सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा 'निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर मिली शिकायत पर सुनवाई चल रही है. लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा समर्पित यह प्रत्याशी केवल इसलिए प्रत्याशी बने रहेंगे कि वे भाजपा का सुरक्षा कवच ले चुके हैं. या फिर समान नियम इन पर भी लागू होंगे और अनैतिकता की हार होगी.'

नामांकन पर आपत्ति, स्क्रूटनी टली

कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के प्रस्तावक कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी और उनके अधिकृत व्यक्ति ने स्क्रूटनी के दौरान परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर आपत्तियां उठाईं. इन आपत्तियों के बाद निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार ने नाथवानी का नामांकन अभी स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला टाल दिया है.

निर्वाची पदाधिकारी ने मांगा बिंदुवार जवाब