झारखंड राज्य आंदोलनकारी मोर्चा ने किया विधानसभा का घेराव, जानिए क्या हैं उनकी मांग
झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा का घेराव किया. उनका आरोप है कि हेमंत सरकार राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है.
Published : March 11, 2026 at 6:18 PM IST
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
रांची: झारखंड आंदोलनकारियों को न्याय के साथ सम्मान और समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने के साथ-साथ दिशोम गुरू शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन की मांग को लेकर झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा का घेराव किया. राज्य के अलग-अलग क्षेत्र से आये झारखंड के आंदोलनकारियों का आरोप है कि हेमंत सरकार में राज्य निर्माण के आंदोलन में अपना सबकुछ न्योछावर कर देने वाले आंदोलनकारी और उनके हितों की अनदेखी हो रही है.
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक संरक्षक पुष्कर महतो कहते हैं कि आम आंदोलनकारी की बात छोड़िये, झारखंड निर्माण के सबसे बड़े नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिन्हें केंद्र की सरकार ने पद्म भूषण दिया है, उन्हें राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन नहीं कर रही है, जबकि गृह विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है.
आंदोलन जारी रखने की घोषणा की
गुमला से झारखंड विधानसभा का घेराव करने आई सुभाषिनी कुजूर कहती हैं कि उनके पति ने झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में अपनी जान दे दी. ऐसे में उन्हें 50 हजार का पेंशन मिलना चाहिए. वहीं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय सचिव प्रोफेसर रतनलाल महतो ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा राज्य के आंदोलनकारियों के मान- सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है.
लगातार झारखंड आंदोलनकारियों के लिए आंदोलन करता रहा है मोर्चा
पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी आर्थिक तंगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उनके आश्रित भटक रहे हैं. जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को सचिवालय में घुसने नहीं दिया जाता है.
ये हैं मोर्चा की मुख्य मांगें
- दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 'गजट नोटिफिकेशन' कर झारखंड आंदोलनकारी का सर्वोच्च सम्मान सरकार के द्वारा दिया जाए
- जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपये सरकार के द्वारा दिआ जाए
- झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र-पुत्री एवं आश्रितों को सीधी नियुक्ति एवं रोजी रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाए
- झारखंड आंदोलनकारियों की स्मृति में झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण हो और चौक-चौराहों में शिलालेख का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जाए
