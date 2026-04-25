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रविवार को JPSC झारखंड पात्रता एग्जाम, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

रांची: झारखंड पात्रता परीक्षा लगभग 18 साल बाद रविवार को आयोजित होने जा रही है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस परीक्षा में करीब 1.75 लाख विद्यार्थी राज्य के छह जिलों रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग तथा देवघर में कुल 434 केंद्रों पर परीक्षा देंगे.

परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक की व्यवस्था

विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सुबह 8 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी. परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक तथा आईआरआईएस वेरिफिकेशन के बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश मिलेगा. गौरतलब है कि इस परीक्षा के माध्यम से राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पात्रता तय होगी तथा पीएचडी में नामांकन होगा.

रांची में परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी

जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी करते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए निषेधाज्ञा लागू की है. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था के आदेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू