एनएचएम के झारखंड परियोजना निदेशक ने दी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इन मरीजों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर

Published : January 21, 2026 at 8:27 PM IST

रांची:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत झारखंड में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में एनएचएम के झारखंड परियोजना निदेशक शशि प्रकाश झा ने आम लोगों को सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए मीडिया संवाद किया. एनएचएम के परियोजना निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव में आम आदमी कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है. मीडिया संवाद के दौरान निदेशक ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी.

फाइलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर

शशि प्रकाश झा ने बताया कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) कार्यक्रम एक बार फिर 10 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे राज्य में चलेगा. इस अभियान के तहत घर-घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी. इस अभियान में पंचायत स्तर के सभी पीआरआई प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रत्येक घर तक दवा पहुंच सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दवाओं का कोई साइडइफेक्ट नहीं है और लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि एक बार फाइलेरिया हो जाने के बाद इसका उपचार संभव नहीं है, इसलिए रोकथाम ही इसका सबसे प्रभावी उपाय है.

मलेरिया, कुष्ठ रोग और टीबी पर अभियान

शशि प्रकाश झा ने कहा कि लगातार मलेरिया रोकथाम के अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मच्छरदानी के उपयोग में लापरवाही और जागरुकता की कमी के कारण संक्रमण के मामले सामने आते रहते हैं.कुष्ठ रोग को लेकर उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कुष्ठ को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि कुष्ठ रोग हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बल्कि लंबे समय तक निकट संपर्क में रहने से हो सकता है. समय पर जांच और उपचार से इस रोग पर पूरी तरह नियंत्रण संभव है. टीबी के विषय में उन्होंने कहा कि इसका वन-टू-वन इलाज उपलब्ध है. मरीजों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इलाज कराना शुरू करना चाहिए. टीबी मरीजों को उपचार के दौरान 1000 रुपये प्रतिमाह पोषण सहायता भी दी जाती है.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक सुविधाएं

एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक ने कहा कि उनकी लोगों से अपील है कि वे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित जांच कराएं. उन्होंने बताया कि यहां 106 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं और 64 तरह की जांच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.04 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सभी सीएचओ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिसमें लोगों से जांच कराने का आह्वान किया गया. साथ ही ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच पर भी जोर दिया गया. वहीं एक सवाल के जवाब में अभियान निदेशक ने कहा कि राज्य में 11 फरवरी 2025 से 20 जनवरी 2026 तक 04 लाख 18 हजार 666 केस आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं.

एंबुलेंस और शव वाहन सेवाओं में सुधार का दावा

मीडिया संवाद में मौजूद निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ने थैलेसीमिया से जुड़े चाईबासा मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जांच टीम रवाना हो चुकी है और शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि यह मामला तीन वर्ष पुराना है, फिर भी पूरी जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले दो महीनों में 237 नई एंबुलेंस राज्य के 108 एंबुलेंस बेड़े में शामिल की जाएगी, जो पुरानी एंबुलेंस का स्थान लेंगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 108 सेवा के तहत 487 एंबुलेंस संचालित हैं, जबकि 100 से अधिक छोटी एंबुलेंस भी पूरे राज्य में कार्यरत हैं. नई एंबुलेंस में जीपीएस और ट्रैकिंग की सुविधा होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शव वाहन और एंबुलेंस अलग-अलग सेवाएं हैं. प्रत्येक जिले में दो शव वाहन की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता के अनुसार और शव वाहन खरीदे जाएंगे.आज के मीडिया संवाद में डॉ. कमलेश, डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित विभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत मरीजों को बड़ी राहत

इधर, आज राज्यस्तरीय समिति की अहम बैठक में गंभीर बीमारी से जूझ रहे 18 मरीजों को तत्काल सहायता प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गई. झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समिति द्वारा 05 लाख रुपये से अधिक एवं 20 लाख रुपये तक की अनुशंसा से संबंधित मामलों पर विचार के लिए आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में 18 मरीजों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई.बैठक में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, अपर कार्यकारी निदेशक सीमा सिंह और महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार उपस्थित थे.

बैठक में कुल 18 गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और उनके उपचार सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई. इन मामलों में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट एवं अन्य जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीज शामिल हैं. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया.

रोग-वार स्वीकृत/अनुशंसित मरीजों की सूची

  • सरिता देवी – कोलन कैंसर (पुनरावर्ती रोग).
  • शाहिना परवीन – सर्विक्स कैंसर.
  • परेश कुमार शर्मा – मेटास्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा.
  • लक्ष्मी नाथ साहू – कैंसर (सीए आरएमटी – दाहिनी ओर).
  • लैलुन खातून – फेफड़े का कैंसर.
  • उषा शर्मा – गॉलब्लैडर का एडेनो-स्क्वैमस कार्सिनोमा.
  • जब्साना कैबर्त्ता – सर्विक्स कैंसर (रेक्टोवैजाइनल फिस्टुला सहित).
  • मो. हारून रशीद – कोलन कैंसर (मेटास्टेटिक).
  • अफसाना खातून – मेटास्टेटिक पेट का कैंसर.
  • मास्टर दिव्यांशु कुमार – मल्टीसिस्टम लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस.
  • अजमुल अंसारी – मेटास्टेटिक फेफड़े का कैंसर.
  • उर्मिला करुआ – सर्विक्स कैंसर (स्टेज–IV).
  • सलमा परवीन – बाएं स्तन का कैंसर.
  • नर्गिस आरा – एडेनोकार्सिनोमा (GE जंक्शन).
  • मंडीप कुमार – किडनी ट्रांसप्लांट.
  • जीतबहन मछवा – किडनी ट्रांसप्लांट.
  • आदित्य कुमार – किडनी ट्रांसप्लांट.
  • राजनंदिनी कुमारी – ब्लड कैंसर.

एक मामला मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के लिए अग्रसारित

एक मरीज के उपचार हेतु 10 लाख रुपये से अधिक (16 लाख रुपये) की सहायता राशि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया.

सत्यापन प्रक्रिया को सख्त करने के निर्देश

बैठक के दौरान यह पाया गया कि कुछ जिलों से प्राप्त आवेदनों में मरीज की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इस पर कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने निर्देश दिया कि सभी सिविल सर्जन स्वयं अथवा नामित पदाधिकारी के माध्यम से मरीज का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सत्यापन किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

कार्यकारी निदेशक, जसास छवि रंजन ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पतालों से प्राप्त उपचार अनुमान का सत्यापन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा किए जाने के बाद ही निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. राज्य सरकार मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को समय पर एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

