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प्राथमिक शिक्षकों को भी मिले MACP का लाभ, सरकार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से MACP योजना का लाभ देने की मांग की है.

Jharkhand Progressive Teachers Association demanded government give benefits of MACP scheme
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 7:55 PM IST

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रांचीः झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 8) को भी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशनयानी MACP योजना का लाभ देने की मांग की है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहु और प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को MACP के लाभ से वंचित करने का निर्णय न केवल शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, बल्कि झारखंड हाईकोर्ट की भावना के भी विपरीत है.

संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षक वर्षों से समयबद्ध प्रोन्नति से वंचित हैं. सरकार भी यह स्वीकार करती रही है कि प्राथमिक शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल पाती है. ऐसे में हजारों शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. उनका कहना है कि इस स्थिति में MACP का लाभ नहीं देना शिक्षकों के साथ दोहरा अन्याय है.

प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहु ने कहा कि सरकार ने हालिया आदेश में झारखंड राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 का हवाला देकर MACP का लाभ देने से इनकार किया है. जबकि यही नियमावली वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है. उनका कहना है कि जब नियमावली की वैधानिकता पर ही न्यायालय में सुनवाई चल रही है, तब उसी के आधार पर शिक्षकों को MACP से वंचित करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता.

प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को प्राथमिक शिक्षकों के मामले में अंतिम और विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया था. न्यायालय की मंशा शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करना था, लेकिन सरकार ने राहत देने के बजाय उन्हें MACP के अधिकार से ही वंचित कर दिया, जिससे शिक्षकों में निराशा और आक्रोश है.

उन्होंने कहा कि जब तक प्राथमिक शिक्षकों को नियमित और समयबद्ध प्रोन्नति व्यवहारिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक अन्य सरकारी कर्मियों की तरह उन्हें भी MACP का लाभ मिलना चाहिए. केवल कागजी प्रावधानों का हवाला देकर वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता.

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल MACP का लाभ देने और समयबद्ध प्रोन्नति की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्राथमिक शिक्षकों के MACP के मुद्दे को लंबित रखने या टालने का प्रयास करती है तो झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ न्यायालय से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक संघर्ष करेगा. संघ ने कहा कि शिक्षकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह कानूनी लड़ाई के साथ-साथ व्यापक आंदोलन चलाने के लिए भी बाध्य होगा.

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