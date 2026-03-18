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ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का लिया निर्णय

बैठक में उपस्थित झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. आज 18 मार्च को रांची के रेडियम रोड स्थित होटल आलोका सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों एवं सदस्यों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू और बैठक का संचालन प्रधान महासचिव बीरेंद्र कुमार ने किया.

प्रदेश वैश्य मोर्चा की मुख्य मांगें

बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन करने, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपये तक की ऋण माफ करने, वैश्य समाज के ऊपर हो रहे हमलों, हत्या, लूट, रंगदारी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने, रामगढ़ जिला में जीएम लैंड की रसीद निर्गत करने आदि को लेकर चर्चा की गई. तत्पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन और अभियान तेज किया जाएगा.

23 मार्च को आरक्षण बढ़ाओ-रोजगार दो सम्मेलन

झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक में शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस और डॉ. राम मनोहर लोहिया के जयंती पर 23 मार्च को रांची के आलोका सभागार में आरक्षण बढ़ाओ-रोजगार दो सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही निर्णय लिया गया कि वैश्य दिवस के अवसर पर 23 अप्रैल को रामगढ़ में वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसकी तैयारी के लिए सभी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को सूचना भेजी जाएगी. दोनों कार्यक्रमों में वैश्य समाज के वरीय नेताओं और बुद्धिजीवियों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

मांगों को लेकर आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित