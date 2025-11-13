ETV Bharat / state

पिछड़ों को 27%आरक्षण की मांग हुई तेज, वैश्य मोर्चा ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन

रांचीः राज्य में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है. झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले गोलबंद हुए ओबीसी समाज से जुड़े लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार से अविलंब इसे लागू करने की मांग की. सरकार विरोधी नारा लगा रहे वैश्य मोर्चा के सदस्यों ने राज्य में पिछड़ों के साथ हो रहे नाइंसाफी पर नाराजगी जताई.

आंदोलनरत वैश्य मोर्चा के द्वारा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को मांगों से संबंधित 13 सूत्री स्मार-पत्र दिया गया. मांगों में ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपये तक की ऋण माफी, वैश्य समाज की लूटी गयी जमीन वापसी, हत्या, लूट, रंगदारी पर रोक लगाने आदि के मुद्दे शामिल हैं.



आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, 20 नवंबर को बुलाई बैठक

राजभवन के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि वैश्य मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद राजभवन तक पैदल मार्च किया जाना था, जिसकी तैयारी पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रही थी. लेकिन प्रशासन ने पैदल मार्च कार्यक्रम को रोक दिया.