ETV Bharat / state

अति पिछड़ों को गोलबंद कर सरकार पर दवाब बनाने में जुटा प्रदेश वैश्य मोर्चा, 13 नवंबर को करेंगे राजभवन मार्च

आरक्षण समेत अन्य मसलों को लेकर वैश्य मोर्चा एक बार फिर से मुखर है.

Jharkhand Pradesh Vaishya Morcha celebrated seventh foundation day in Ranchi
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक में शामिल नेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 9:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड राज्य में पिछड़ों को गोलबंद कर सरकार पर दवाब बनाने में जुटा वैश्य मोर्चा ने आगामी 13 नवंबर को राजभवन मार्च करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर आगामी रणनीति पर शुक्रवार को हुई बैठक में चर्चा की गयी.

अपने सातवें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में वैश्यों के अधिकार को लेकर संगठन हमेशा आंदोलनरत रहा. जिसके कारण नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है. इसके बावजूद आज भी पिछड़ों को 27% आरक्षण का मामला लंबित है.

उन्होंने कहा कि वैश्य मोर्चा का जन्म ही विपरित परिस्थितियों से लड़ने और वैश्य समाज को अधिकार दिलाने के लिए हुआ है. वैश्य मोर्चा कोई आम सामाजिक संगठन नहीं है कि साल में एक बार खानापूर्ति के लिए कार्यक्रम कर दिया जाए. बल्कि वैश्य मोर्चा मुद्दों और नीतियों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले कर चलती है. उन्होंने कहा कि अपने लोगों सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर लड़ कर सम्मान बचाना हमारा उद्देश्य है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

Jharkhand Pradesh Vaishya Morcha celebrated seventh foundation day in Ranchi
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के स्थापना दिवस में शामिल लोग (ETV Bharat)

वैश्य समाज के लोगों को किया गया सम्मानित

झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने अपने सातवें स्थापना दिवस के मौके पर विशिष्ट कार्य के लिए कई लोगों को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु और कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल एवं हीरानाथ साहु द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. विजय राज, अति विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक कुमार एवं समाजसेवी राजेश गुप्ता द्वारा पांच प्रबुद्धजनों को वैश्य रत्न एवं पांच कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट वैश्य की उपाधि से सम्मानित किया गया. वैश्य रत्न से सम्मानित होनेवालों में सुरेन्द्र प्रसाद साहु (क्रीड़ा क्षेत्र), अशोक मंडल (अभियंत्रण), डॉ. अमित साहु (चिकित्सा अध्ययन), अनुश्री रैना (नेत्र चिकित्सा), चंदन चौधरी (पत्रकारिता), कमल केडिया (उद्योग) शामिल हैं. झारखंड से बाहर होने के कारण कमल केड़िया नहीं आ सके. इन्हें बाद में सम्मानित किया जाएगा.

इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले पांच कार्यकर्ताओं को भी संगठन ने सम्मानित किया. सम्मानित होनेवालों में बड़कागांव के मिथिलेश साव, ओरमांझी के लक्ष्मण साहु, अरगोड़ा के सहदेव चौधरी, कांके के आदित्य पोद्दार एवं देवघर के राजकुमार बर्नवाल शामिल हैं.

इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. विजय राज ने कहा कि वे वैश्य मोर्चा शुरूआत दिनों से जुड़े हुए हैं. वैश्य मोर्चा ने समाज को जगाने और संगठित करने का काम किया है. यह एक बड़ी उपलब्धि है. डॉ. राज ने कहा कि संगठन के बिना समाज अधूरा और असुरक्षित है. संगठन से ताकत और सहारा मिलता है. इसलिए वैश्य मोर्चा और मजबूत करने की जरूरत है. सभी वैश्यों को साथ देने के लिए आगे आने की जरूरत है.

विशिष्ट अतिथि एवं झारखंड प्रदेश शौंडिक (सूढ़ी) समाज के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि मैंने भी एक बार प्रयास किया था लेकिन उतना सफलता नहीं मिल सका. महेश्वर साहु एवं इनके साथियों ने यह कारनामा कर दिखाया है और कुछ हद तक वैश्य समाज को जागरूक एवं संगठित कर दिया है.

विशिष्ट अतिथि एवं समाजसेवी राजेश गुप्ता ने कहा कि दल से उपर समाज होता है. आज सभी नेता अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं तो वैश्य समाज के नेताओं और मंत्रियों को भी इस पर विचार करना चाहिए. अन्यथा बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा.

इसे भी पढे़ं- रौनियार वैश्य प्रगतिशील मंच ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बढ़ाया हौसला

इसे भी पढे़ं- Giridih News: माहुरी वैश्य महामंडल के वार्षिक अधिवेशन में समाज के उत्थान पर विचार-विमर्श, सामूहिक विवाह का लिया गया प्रस्ताव

इसे भी पढ़ें- Vaishya Mahasammelan In Latehar: लातेहार में आयोजित वैश्य महासम्मेलन में समाज के लोगों ने भरी हुंकार, कहा- सत्ता में हिस्सेदारी लेकर रहेंगे

TAGGED:

पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण का मामला
JHARKHAND PRADESH VAISHYA MORCHA
RANCHI
VAISHYA MORCHA FOUNDATION DAY
VAISHYA MORCHA MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.