प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जल्द होगी घोषणा! जानिए, कैसा होगा स्वरूप
झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा जल्द ही जिलों के टीम की घोषणा की जाएगी.
Published : March 31, 2026 at 4:53 PM IST
रांचीः झारखंड में कांग्रेस को संगठनात्मक रुप से मजबूत करने के लिए जल्द ही जिला से लेकर प्रदेश की टीम की घोषणा की जाएगी. नयी टीम नये स्वरूप में होगा जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी.
प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को नये रुप में तैयार करने में लगे कांग्रेस प्रभारी के. राजू के अनुसार जल्द ही जिलों की टीम की घोषणा होगी. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) से सहमति लेने के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा होगी.
उन्होंने कहा कि नामों की घोषणा के साथ नोटिफिकेशन में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी बताई जाएगी कि आपका क्षेत्र कौन सा है और आपका काम क्या है. अगले एक सप्ताह में जिला कमेटी की घोषणा होगी तत्पश्चात दूसरे सप्ताह में प्रदेश कमेटी की घोषणा होगी.
प्रदेश कमेटी में 14 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और 81 सचिव होगा- के. राजू
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में करीब एक साल बाद तैयार हो रहे प्रदेश कांग्रेस की नयी टीम में 14 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और 81 सचिव होंगे. प्रदेश उपाध्यक्ष के जिम्मे एक एक संसदीय क्षेत्र होगा इसी तरह महासचिव के जिम्मे जिला होगा और सभी सचिव को विधानसभा का प्रभारी बनाया जाएगा.
कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बताया कि इस तरह से तैयार हो रही कमेटी में प्रदेश और जिला के बीच समन्वय बनाकर प्रखंड और पंचायत तक संगठन को मजबूत बनाया जाएगा. प्रदेश उपाध्यक्ष जिला के उपाध्यक्ष के साथ संसदीय क्षेत्र के लिए इसी तरह प्रदेश महासचिव अपने प्रभार वाले जिले के महासचिव से और प्रदेश सचिव अपने प्रभार वाले विधानसभा के लिए जिला सचिव के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे.
उन्होंने कहा कि पार्टी का यह ऑर्गेनिक लिंक तैयार होगा जिससे संगठन ना केवल मजबूत होगा बल्कि धारदार भी होगा. नवनियुक्त होने वाले प्रदेश पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी का अगले तीन महीने के अंदर प्रत्येक जिला में तीन दिनों का कार्यशाला आयोजित होगा. जिसमें उन्हें न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि उनकी जिम्मेदारियां को भी बताया जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने जिला स्तर पर स्थानीय जनता की समस्या पर चर्चा होगी और उसका निदान करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा जिला स्तर पर भी लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन होगा. उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है और मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने के लिए आग्रह किया गया है हमें आश्वासन भी मिला है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यह बन जाएगा.
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