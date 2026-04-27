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रांची में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ बैठक, संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं प्रभारी के राजू

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की. कहा- संगठन मजबूती और जनसमस्या को लेकर हर दो महीने में बैठक करेंगे.

MEETING WITH DCC IN RANCHI
प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 5:38 PM IST

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रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू लगातार प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और इसे आम आवाम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इस क्रम में सोमवार को झारखंड कांग्रेस के कार्यालय में संगठन विस्तार, आने वाले दिनों में पार्टी के समक्ष खड़ी होने वाली चुनौतियों के साथ-साथ संगठन में पद पाने वाले नेताओं की जिम्मेवारी तय करने की जानकारी सभी जिलाध्यक्षों को देने के लिए बड़ी बैठक की.

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता रहे मौजूद

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और बंधु तिर्की समेत सभी जिला अध्यक्ष बैठक में उपस्थिति रहे. बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी के राजू ने साफ शब्दों में कहा कि अब डीसीसी में जो भी पदाधिकारी जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी. के राजू ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अपने जिले में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज होगा. इसी तरह जिला कांग्रेस महासचिव अपने जिले के ब्लॉक का और सचिव अपने जिले के मंडल का इंचार्ज होगा. इन तीनों पदाधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.

बैठक को लेकर जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश प्रभारी (ईटीवी भारत)

हर दो महीने में होगी डीसीसी से रिव्यू: के. राजू

के राजू ने कहा कि हर दो महीने पर एक बार पूरा दिन डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यों की रिव्यू की जाएगी. जिला कांग्रेस कमेटी को अगले एक वर्ष तक क्या-क्या कार्य करना है, इसके लिए पूरा शेड्यूल उन्हें दे दिया जायेगा. प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को न सिर्फ धारदार बनाना है, बल्कि इसे जनता से कनेक्ट रहने वाला संगठन भी बनाना है. इसके लिए बेहद जरूरी है कि कार्यकर्ता जनसरोकार के मुद्दे पर जनता की आवाज बनें.

कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में प्रभारी के राजू ने कहा कि जिला अध्यक्षों के साथ अब हर दो महीने पर रिव्यू मीटिंग होगी, ताकि संगठन और मजबूत हो. उन्होंने कहा कि हर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी गठित करने के लिए गाइडलाइन तैयार कर दिया गया है. इस बार नई कमेटी में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस बदलाव के तहत हर सदस्यों को दायित्व दिया गया है. इसके साथ-साथ हर मीटिंग की तारीख भी पहले से तय की जाएगी.

जल्द होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा: के राजू

के राजू ने झारखंड कांग्रेस कमेटी की घोषणा भी जल्द कर दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी. जिले के साथ समन्वय बनाकर प्रदेश की कमेटी को काम करना होगा. जिससे कांग्रेस ग्राम पंचायत स्तर पर भी मजबूत हो. के राजू ने कहा कि SIR को लेकर हम अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं. राज्य में 29 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर हमारा बीएलए (ब्लॉक लेवल एजेंट) नियुक्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं. अभी तक 15 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्त किया जा चुका है.

जन सरोकार के मुद्दे उठाएं: के राजू

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि वही संगठन धारदार बनता है, जिसे आम जन पसंद करते हैं. ऐसे में बहुत जरूरी है कि कांग्रेस जनसरोकार के मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाए और उसको दूर करने की कोशिश करे.

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