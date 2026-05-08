झारखंड में साइबर क्राइम सबसे बड़ा खतरा, आर्थिक जालसाजी और बैंक फ्रॉड में मामले बढ़े- NCRB

झारखंड में साइबर क्राइम सबसे बड़ा खतरा, आर्थिक जालसाजी और बैंक फ्रॉड में मामले बढ़े- NCRB
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़े में साइबर क्राइम को लेकर झारखंड की स्थिति खराब है.
Published : May 8, 2026 at 4:57 PM IST
रांचीः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने पूरे देश के अपराध से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
देशभर में साइबर क्राइम के लिए बदनाम झारखंड की स्थिति भी काफी बुरी है. आंकड़े बताते हैं कि साइबर क्राइम में 4.6% की वृद्धि हुई है. वहीं पूरे देश भर में साइबर क्राइम के मामलों में 18% की वृद्धि हुई है.
साइबर सबसे बड़ा खतरा
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा साल 2024 के ताजा अपराध आंकड़ों को जारी किया गया है. राहत की बात यह है कि झारखंड में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है. गंभीर अपराधों की श्रेणी में झारखंड देशभर में बेहतर स्थिति में है. झारखंड में गंभीर अपराधों में 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि साल 2024 में भी साइबर अपराध के बढ़े हुए आंकड़े पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं.
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में आर्थिक धोखाधड़ी जालसाजी बैंक फ्रॉड के मामले बढ़े है. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में आपराधिक वारदातों की प्रकृति में तेजी से बदलाव आ रहा है. पारंपरिक अपराधों की तुलना में झारखंड में आर्थिक अपराध और संगठित नेटवर्क आधारित अपराध बढ़े हैं. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में हर तरह के आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है.
क्या है आंकड़े
एनसीआरबी के ताजा आंकड़े हैं बताते हैं कि झारखंड में लगभग हर दिन आधा दर्जन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. साल 2024 में दर्ज 73% मामले धोखाधड़ी से जुड़े थे वहीं 3% मामले ऑनलाइन यौन शोषण के थे. जबकि 4% मामले जबरन वसूली से जुड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच के दायरे में थे.
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में जालसाजी, धोखाधड़ी और बैंक फ्रॉड के मामलों ने राज्य के सभी पिछला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. साल 2024 में धोखाधड़ी के 1927 और जलसाजी के 50053 नए मामले सामने आए हैं. जबकि साल 2023 में धोखाधड़ी के 1630 और जालसाजी के 460 मामले दर्ज हुए थे.
क्षेत्र का हुआ विस्तार
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध का आयाम दोनों बढ़ रहा है इसके क्षेत्र का भी विस्तार जामताड़ा से लेकर अब झारखंड के कई शहरों में हो चुका है. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि व्हाट्सएप और ओटीपी फ्राड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड जाली बैंक अधिकारी बनकर फ्रॉड, सेक्सटर्सन, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़े हैं.
एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 की तुलना में 2024 में ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंक फ्राड के मामले सबसे ज्यादा अंजाम दिए गए हैं. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में साल 2024 में लगभग 700 महिलाओं से साइबर ठगी की गई है. इसमें ऑनलाइन अश्लील वीडियो डालकर ठगी के मामले भी शामिल है.
कैसे बढ़े मामले
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में पूरे राज्य में मात्र 967 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए थे. साल 2023 में यह मामले 1630 हुए 2024 में यह 1946 तक पहुंच गया. आंकड़े बताते हैं कि पुलिस के द्वारा मामले में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन साइबर अपराधियों के नए आयाम और साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ने की वजह से साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं.
एनसीआरबी के द्वारा यह बताया गया है कि साइबर अपराध के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें प्रमुख है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट. वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर ठगी की जा रही है. दूसरा डिजिटल अरेस्ट यानी अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और किसी गलत काम या केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे की वसूली करते हैं. इन दोनों के अलावा अगर आप किसी भी अनजान ऐप लिंक या वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करते हैं बिना बैंक के पुष्टि के कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करते हैं तो आप साइबर ठगी से सीधे तौर पर बच सकते हैं.
लालच सबसे बड़ी वजह आई सामने
झारखंड में छह साइबर थाने हैं, सभी साइबर थाना के आंकड़े बताते हैं कि हर तीसरे दिन कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है. अगर हाल के दिनों में हुई साइबर ठगी के मामलों की गहराई से तफ्तीश की जाए तो ठगी की प्रमुख वजह लालच ही सामने आता है.
अधिक मुनाफा का लालच देकर ठगी के मामले ज्यादा सामने आ रहे है. इसके अलावा फर्जी वेबसाइट लिंक पर सहायता लेने वालों से भी ठगी की जा रही है. एक और सबसे बड़ी समस्या डिजिटल अरेस्ट की है ऐसी वारदातों को भी भय का फायदा उठा साइबर अपराधी अंजाम देने में सफल हो पाते हैं.
दो तरह के फ्रॉड ज्यादा
जानकर बताते हैं कि वर्तमान समय में दो तरह के साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. पहला है स्माल वैल्यू और दूसरा है लार्ज वैल्यू. जो लार्ज वैल्यू के साइबर अपराध झारखंड या देशभर में हो रहे हैं वह मुख्य रूप से दो तरीके से हो रहा है एक है डिजिटल अरेस्ट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड.
अगर हम साइबर ठगी के केस स्टडीज का गहराई से अध्ययन करें तो यह बात सामने आती है कि लोग लालच की वजह से ही साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. यह सभी जानते है की देश में दुनिया में या फिर इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एक महीना में आपका पैसा डबल कर सके.
कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के लाभ के वायदे आपको करता हैं तो वह फ्रॉड है, उसकी बातों में न आएं. अगर आप जागरूक हैं तो आपसे कोई भी साइबर ठगी नहीं कर सकता है. किसी भी अनजान ऐप लिंक या वेबसाइट पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सजा ना करें किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें ना कि गूगल पर जाकर. जब तक आवश्यक ना हो स्क्रीन शेयरिंग एप्स का उपयोग करने से बच्चे और उन्हें डाउनलोड करने से पहले उसके गाइडलाइंस का पालन करें.
पूरे देश में बढ़े साइबर क्राइम के मामले
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में डिजिटल अपराध अब सबसे बड़ा खतरा बन गया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश मे साल 2024 में साइबर क्राइम के 1,01,928 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 17.9 प्रतिशत ज्यादा हैं. साइबर क्राइम की दर प्रति लाख आबादी पर 6.2 से बढ़कर 7.3 हो गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि कुल मामलों में से 72.6 प्रतिशत केवल ऑनलाइन फ्रॉड के हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन यौन शोषण, जबरन वसूली और आर्थिक अपराधों में भी 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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