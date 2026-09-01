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सोन नदी जल बंटवारे की एक स्वर से झारखंड के राजनेताओं ने की सराहना, जानिए किसने क्या कहा

सोन नदी जल विवाद सुलझने पर झारखंड के राजनेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Sone River
भाजपा विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 4:25 PM IST

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रांचीः बिहार-झारखंड के बीच लंबे समय से चला आ रहा सोन नदी जल विवाद सुलझ चुका है. साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सोन नदी के पानी का कोई निश्चित हिस्सा तय नहीं था. इसको लेकर विवाद चल रहा था और बहुप्रतीक्षित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना अटकी हुई थी. ऐसे में अब इस विवाद के सुलझने से दोनों राज्यों में ना केवल सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा.

इस समझौते से बिहार के रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना व झारखंड के पलामू और गढ़वा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बेहतर होगी. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल सोमवार को नई दिल्ली में दोनों राज्यों ने 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी के बंटवारे पर MoU पर हस्ताक्षर किए. समझौते के तहत तय 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी में से बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF पानी देने पर सहमति बनी है.

भाजपा विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के नेताओं ने सोन नदी जल बंटवारे की सराहना की

इधर, इस समझौते का झारखंड के राजनेताओं ने स्वागत किया है. बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस बंटवारे की सराहना की. उन्होंने कहा कि खुशी इस बात है कि पलामू जो मेरा गृह जिला है, जहां वर्षा कम होने के कारण कृषि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग कृषि कार्य छोड़कर बाहर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. लोगों के पास खेत तो हैं, लेकिन पानी नहीं है. अब सोन नदी जल विवाद सुलझने से यह समस्या दूर होगी और खेती अच्छी होगी. जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा.

भाजपा नेता ने कहा कि अब राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि सोन नदी से पानी लिफ्ट कर खेतों तक कैसे पहुंचे और जो समझौता हुआ है उसके तहत 2 लाख घरों तक पानी कैसे पेयजल के रूप में पहुंचे इसकी व्यवस्था करे. पलामू की जनता के लिए यह समझौता खुशखबरी तक ही ने सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप में भी उन्हें इसका लाभ मिले यह व्यवस्था होनी चाहिए.

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस समझौते की सराहना करते हुए कहा कि इसका लाभ पलामू और गढ़वा के लोगों को मिलेगा. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि काफी लंबे समय से यह विवाद चल रहा था. जिसको अंतिम रूप दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा.

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