इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड पुलिस का जलवा, क्राइम सीन फोटोग्राफी में जीते मेडल
इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड पुलिस ने अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज कराई.
Published : April 9, 2026 at 7:19 PM IST
रांचीः महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 69वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड पुलिस ने भी दो पदक जीते हैं. क्राइम सीन फोटोग्राफी में झारखंड पुलिस में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है.
झारखंड पुलिस ने जीते दो मेडल
69वीं अखिल भारतीय पुलिस डयूटी मीट 2026 में झारखंड पुलिस के अफसरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य को गौरवान्वित किया है. झारखंड सीआईडी के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस इकाइयों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद झारखंड पुलिस ने अपनी दक्षता, पेशेवर कौशल एवं प्रशिक्षण का बेहतरीन प्रदर्शन किया.
इस अवसर पर झारखंड पुलिस की ओर से भाग लेते हुए Crime Scene Photography इवेंट में सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश (हजारीबाग जिलाबल) ने सिल्वर मेडल एवं राकेश कुमार (राँची जिलाबल) ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है.
एडीजी सीआईडी ने किया सम्मानित
झारखंड सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने बताया कि इन दोनों पुलिस अफसरों की उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि यह झारखंड पुलिस के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों के प्रमावी उपयोग एवं टीमवर्क को भी दर्शाता है.
इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी मनोज कौशिक (अपराध अनुसंधान विभाग) द्वारा दोनों पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया गया. एडीजी ने दोनों अफसरों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियां अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है.
झारखंड पुलिस ने इस सफलता को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में भी पुलिस बल इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रौशन करता रहेगा.
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