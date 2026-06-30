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श्रावणी मेला 2926ः देवघर और दुमका में रहेगी अभेद सुरक्षा, 40 से ज्यादा अस्थाई पोस्ट तैयार

रांची: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही राजकीय श्रावणी मेला की शुरुआत हो जाती है. भगवान शिव की नगरी देवघर में सैकड़ों शिवभक्त जल अर्पण करने के लिए यहां पहुंचते हैं, ऐसे में देवघर और दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक, फूलप्रूफ तैयारी

देवघर में होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है. 29 जुलाई से शुरू होने वाले मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों कांवरियों और श्रद्धालु शामिल होंगे. बढ़ती भीड़ और भक्तों के जन सैलाब को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भक्तों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित रहे.

जानकारी देते आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि देवघर में कुल 21 अस्थाई पुलिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट (ओपी) और 13 ट्रैफिक ओपी स्थापित किए जा रहे हैं. दुमका जिले में भी 7 अस्थाई ओपी और 6 ट्रैफिक ओपी लगाए जा रहे हैं ताकि प्रमुख मार्गों पर निगरानी सतत बनी रहे और कांवरियों एवं वाहन चालकों को आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके.

डीएसपी संभालेंगे सुरक्षा

आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी अस्थाई ओपी की जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सौंपी जा रही है. हर ओपी पर अनुभवी सब-इंस्पेक्टर तथा स्थानीय थानों से समन्वय करके अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जो 24x7 सक्रिय रहेंगे और वे सभी इमरजेंसी और अन्य सूचनाएं मॉनिटर करेंगे.

ट्रैफिक पर विशेष फोकस

आईजी अभियान के मुताबिक, देवघर और दुमका में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी व्यापक योजना बनाई गई है, प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ट्रैफिक ओपी बनाकर उनमें जवानों को तैनात किया जाएगा. मेले के दौरान भारी वाहनों के लिए शिफ्टेड टाइमिंग और वैकल्पिक रूट भी घोषित किए जा रहे हैं ताकि मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बने. संवेदनशील और भीड़ वालों जगहों पर रिफ्लेक्टर तथा साइनबोर्ड लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा.

दो महीनों के लिए होगी NDRF की तैनाती

बता दें कि देवघर और दुमका में सावन के बाद भादो मेला भी लगता है, ऐसे में पुलिस बल के अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को पूरी तरह मुस्तैद रहेगी. एनडीआरएफ के साथ-साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन इकाइयां और स्वास्थ्य विभाग की आपात चिकित्सा टीम भी तैनात रहेंगी. मेले के प्रमुख स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए बनाए जा रहे है तथा आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं स्टैंडबाय रखी जाएंगी.