पेपरलेस की दिशा में झारखंड पुलिस, ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा समन और वारंट!

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

रांचीः झारखंड पुलिस ने अपने आपको पेपरलेस करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. झारखंड पुलिस ई-समन एप्लिकेशन पर काम शुरू करेगी. अब पुलिस ईमेल और व्हाट्सएप के जरिये समन और वारंट को निष्पादित करेगी.

तैयारी हुई शुरू

झारखंड पुलिस अब विभिन्न कांडों में वांछित आरोपितों को उनके मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से भी समन भेज सकेगी. इस योजना के लिए झारखंड में ई-समन प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर प्रत्येक जिले में ई-समन ऐप के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है.

क्या है पत्र में

झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी पत्र में यह बताया गया है कि ई-समन एप्लीकेशन के लिए जिला नोडल पदाधिकारी (District Admin) नामित करने एवं उनका विवरण विहित प्रपत्र में समर्पित करना है. विषय के सबंध में सूचित करना है कि नये अपराधिक कानूनों के अनुरुप न्यायालय से समन निर्गत होने से लेकर उसका तामिला तक के प्रकिया को इलेक्ट्रानिक माध्यम से निष्पादित करने के लिए एनआईसी नई दिल्ली द्वारा ई-समन एप्लिकेशन तैयार किया गया है.

ऐसे में ई-समन एप्लिकेशन को क्रियान्यवित करने के लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी (District Admin) नामित करते हुए उनका User ID बनाया जाना है, जो अपने अपने यूजर आईडी से अपने अधीनस्थ थानों के पदाधिकारियों का यूजर आईडी बनाएंगे. अतः निर्देश दिया जाता है कि ई-समन के लिए अपने अपने जिला में नोडल पदाधिकारी (District Admin) नामित करते हुए उनका विवरण विहित प्रपत्र में ईमेल आईडी-spmucctnsjharkhand@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.