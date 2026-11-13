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SPECIAL: अफीम पर झारखंड पुलिस का महाअभियान! OPIUM प्रभावित इलाकों में थाना प्रभारी खुद संभाल रहे जागरूकता की कमान

रांची: झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इस बार खेतों तक पहुंचने से पहले ही गांवों में मोर्चा खोल दिया है. अफीम प्रभावित इलाकों में पुलिस का महाअभियान चल रहा है. इसके तहत थाना प्रभारी खुद गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं. इतना ही नहीं, ग्रामीणों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई जा रही है कि वे न तो अपने खेतों में अफीम उगाएंगे और न ही किसी अफीम माफिया को अपने गांव में इसकी खेती करने देंगे.

झारखंड के करीब 19 प्रभावित जिलों में चल रहे इस अभियान में जागरूकता और सख्ती दोनों पर जोर दिया जा रहा है, जिन थाना क्षेत्रों में पहले अफीम की खेती होती रही है, वहां थानों के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं. इनमें अफीम और नशे के दुष्प्रभाव, अवैध खेती के कानूनी परिणाम और इससे होने वाले सामाजिक नुकसान की जानकारी दी जा रही है. पुलिस की कोशिश है कि बुआई का मौसम शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों को इस अवैध कारोबार से दूर कर दिया जाए. रांची के बुंडू, तमाड़ और नामकुम से लेकर चतरा के कुंदा और पश्चिमी सिंहभूम के संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की टीमें सक्रिय हैं.

अफीम के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान (ETV BHARAT)

गांव तक पहुंची पुलिस

गांवों में चौपाल और बैठक आयोजित की जा रही हैं. इनमें मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को शामिल किया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि यदि कोई बाहरी शख्स या अफीम माफिया गांव में खेती कराने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.

पुलिस वाहनों पर भी पोस्टर-बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बीडीओ और डीसी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता सामग्री लगाई जा रही है. नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को समझाया जा रहा है.

पुलिस थाना के बाहर लगा अफीम के खिलाफ जागरकता पोस्टर (ETV BHARAT)

अफीम की खेती की तो जेल और जमानत में भी होगी परेशानी

पुलिस ग्रामीणों को यह भी बता रही है कि अफीम की खेती केवल सामाजिक रूप से नुकसानदायक नहीं, बल्कि NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध है. इसमें कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी आसान नहीं होता. पुलिस का जोर इस बात पर है कि ग्रामीण किसी के बहकावे या लालच में आकर अपनी जमीन को अवैध खेती के लिए इस्तेमाल न होने दें.

अफीम से बर्बाद होती है जमीन, दूसरी फसल पर भी असर

इस अभियान में किसानों को अफीम की खेती के कृषि और आर्थिक नुकसान भी बताए जा रहे हैं. उन्हें समझाया जा रहा है कि अफीम की खेती के बाद खेतों की उर्वरता और दूसरी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है. ऐसे में किसान अफीम की जगह धान, सब्जी और दूसरी वैध एवं लाभकारी फसलों की खेती करें. प्रशासन का प्रयास है कि ग्रामीणों को केवल डराकर नहीं, बल्कि खेती के बेहतर विकल्प देकर भी इस अवैध कारोबार से बाहर रखा जाए.