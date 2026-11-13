SPECIAL: अफीम पर झारखंड पुलिस का महाअभियान! OPIUM प्रभावित इलाकों में थाना प्रभारी खुद संभाल रहे जागरूकता की कमान
झारखंड पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 13, 2026 at 6:26 PM IST
रांची: झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इस बार खेतों तक पहुंचने से पहले ही गांवों में मोर्चा खोल दिया है. अफीम प्रभावित इलाकों में पुलिस का महाअभियान चल रहा है. इसके तहत थाना प्रभारी खुद गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं. इतना ही नहीं, ग्रामीणों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई जा रही है कि वे न तो अपने खेतों में अफीम उगाएंगे और न ही किसी अफीम माफिया को अपने गांव में इसकी खेती करने देंगे.
सभी प्रभावित जिलों में अभियान
झारखंड के करीब 19 प्रभावित जिलों में चल रहे इस अभियान में जागरूकता और सख्ती दोनों पर जोर दिया जा रहा है, जिन थाना क्षेत्रों में पहले अफीम की खेती होती रही है, वहां थानों के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं. इनमें अफीम और नशे के दुष्प्रभाव, अवैध खेती के कानूनी परिणाम और इससे होने वाले सामाजिक नुकसान की जानकारी दी जा रही है. पुलिस की कोशिश है कि बुआई का मौसम शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों को इस अवैध कारोबार से दूर कर दिया जाए. रांची के बुंडू, तमाड़ और नामकुम से लेकर चतरा के कुंदा और पश्चिमी सिंहभूम के संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की टीमें सक्रिय हैं.
गांव तक पहुंची पुलिस
गांवों में चौपाल और बैठक आयोजित की जा रही हैं. इनमें मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को शामिल किया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि यदि कोई बाहरी शख्स या अफीम माफिया गांव में खेती कराने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.
पुलिस वाहनों पर भी पोस्टर-बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बीडीओ और डीसी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता सामग्री लगाई जा रही है. नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को समझाया जा रहा है.
अफीम की खेती की तो जेल और जमानत में भी होगी परेशानी
पुलिस ग्रामीणों को यह भी बता रही है कि अफीम की खेती केवल सामाजिक रूप से नुकसानदायक नहीं, बल्कि NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध है. इसमें कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी आसान नहीं होता. पुलिस का जोर इस बात पर है कि ग्रामीण किसी के बहकावे या लालच में आकर अपनी जमीन को अवैध खेती के लिए इस्तेमाल न होने दें.
अफीम से बर्बाद होती है जमीन, दूसरी फसल पर भी असर
इस अभियान में किसानों को अफीम की खेती के कृषि और आर्थिक नुकसान भी बताए जा रहे हैं. उन्हें समझाया जा रहा है कि अफीम की खेती के बाद खेतों की उर्वरता और दूसरी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है. ऐसे में किसान अफीम की जगह धान, सब्जी और दूसरी वैध एवं लाभकारी फसलों की खेती करें. प्रशासन का प्रयास है कि ग्रामीणों को केवल डराकर नहीं, बल्कि खेती के बेहतर विकल्प देकर भी इस अवैध कारोबार से बाहर रखा जाए.
सरकार बड़े पैमाने पर चला रही जागरूकता अभियान: आईजी अभियान
आईजी अभियान सह झारखंड पुलिस के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि अफीम की अवैध खेती के खिलाफ राज्य सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है. इस मुहिम में पुलिस के साथ-साथ प्रशासन के दूसरे विभागों और सभी संबंधित पक्षों को भी जोड़ा गया है. थानों के अलावा डीसी और बीडीओ कार्यालय, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है.
अफीम की खेती गंभीर अपराध
आईजी अभियान के मुताबिक, ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अफीम की खेती गंभीर अपराध है. एक बार इस अवैध कारोबार में शामिल होने के बाद कानूनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और जमानत मिलना भी आसान नहीं होता.
अवैध कारोबार पर पुलिस की पैनी नजर
उन्होंने यह भी कहा कि अफीम की खेती का असर जमीन की उर्वरता पर पड़ता है, जिससे आगे धान और दूसरी फसलों की खेती भी प्रभावित हो सकती है. पुलिस लगातार इस दिशा में काम कर रही है. पुलिस की इस मुहिम का मकसद सिर्फ अफीम की फसल नष्ट करना नहीं, बल्कि गांवों को इस अवैध कारोबार से स्थायी रूप से दूर करना है. इसके लिए ग्रामीणों को अभियान का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि अफीम माफिया को गांवों में अपनी जड़ें जमाने का मौका ही न मिले.
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