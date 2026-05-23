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बकरीद को लेकर स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट, पूर्व की घटनाओं का भी किया जिक्र

रांचीः झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. बकरीद पर्व के दौरान पूर्व में हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. स्पेशल ब्रांच के द्वारा पशु तस्करों पर भी विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है.

28 मई को बकरीद, तस्करों पर नजर

स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष बकरीद का पर्व 28 मई को मनाए जाने की सूचना है. हालांकि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन भी संभव है. बकरीद के दिन मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग मस्जिदों और शहर के जामा मस्जिदों सहित छोटे-बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अता करने के लिए इकट्ठा होते हैं. भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अता की जाती है. जिससे आवागमन बाधित होने की संभावना बनी रहती है.

वहीं नमाज के बाद लगातार तीन दिनों तक छोटे-बड़े जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. जिसके लिए विशेष कर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के सड़क मार्ग से अवैध पशु तथा ऊंट इत्यादि की तस्करी किए जाने का प्रयास किया जाता है. कुर्बानी के अवसर पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर हिंदू संगठनों विशेष कर गौ सेवकों को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा विरोध की संभावना बनी रहती है. ऐसे समय में आसामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिरों के आसपास जानवरों के अवशेष फेक कर सांप्रदायिक सदभाव बिगड़ने की कोशिश भी की जाती है. ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर ध्यान पूर्वक नजर रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है.

पूर्व की घटनाओं का जिक्र

स्पेशल ब्रांच के पत्र में साल 2020 में हजारीबाग, साल 2017 में गिरिडीह, साल 2018 में बोकारो, साल 2018 में ही पाकुड़ में बकरीद की वजह से उत्पन्न हुए सांप्रदायिक तनाव का उदाहरण दिया गया है. दोबारा ऐसे मामले उत्पन्न ना हो इसके लिए जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं.

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