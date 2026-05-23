बकरीद को लेकर स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट, पूर्व की घटनाओं का भी किया जिक्र
झारखंड पुलिस ने बकरीद को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है.
Published : May 23, 2026 at 6:03 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. बकरीद पर्व के दौरान पूर्व में हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. स्पेशल ब्रांच के द्वारा पशु तस्करों पर भी विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है.
28 मई को बकरीद, तस्करों पर नजर
स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष बकरीद का पर्व 28 मई को मनाए जाने की सूचना है. हालांकि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन भी संभव है. बकरीद के दिन मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग मस्जिदों और शहर के जामा मस्जिदों सहित छोटे-बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अता करने के लिए इकट्ठा होते हैं. भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अता की जाती है. जिससे आवागमन बाधित होने की संभावना बनी रहती है.
वहीं नमाज के बाद लगातार तीन दिनों तक छोटे-बड़े जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. जिसके लिए विशेष कर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के सड़क मार्ग से अवैध पशु तथा ऊंट इत्यादि की तस्करी किए जाने का प्रयास किया जाता है. कुर्बानी के अवसर पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर हिंदू संगठनों विशेष कर गौ सेवकों को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा विरोध की संभावना बनी रहती है. ऐसे समय में आसामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिरों के आसपास जानवरों के अवशेष फेक कर सांप्रदायिक सदभाव बिगड़ने की कोशिश भी की जाती है. ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर ध्यान पूर्वक नजर रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है.
पूर्व की घटनाओं का जिक्र
स्पेशल ब्रांच के पत्र में साल 2020 में हजारीबाग, साल 2017 में गिरिडीह, साल 2018 में बोकारो, साल 2018 में ही पाकुड़ में बकरीद की वजह से उत्पन्न हुए सांप्रदायिक तनाव का उदाहरण दिया गया है. दोबारा ऐसे मामले उत्पन्न ना हो इसके लिए जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं.
पशु तस्करों पर नजर रखें, सोशल मीडिया पर भी फोकस
स्पेशल ब्रांच के पत्र में यह लिखा गया है कि वैसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी निगरानी रखें. जो किसी विशेष संप्रदाय धर्म जाति की भावनाओं को आहत करने वाले टिप्पणियां करते हैं और नफरत फ्लेट हैं उनके एडमिन का नाम और मोबाइल नंबर का संग्रह कर उन पर नजर रखें.
वहीं बकरीद के पूर्व अन्य राज्यों से ऊंट की तस्करी सड़क मार्ग के द्वारा झारखंड राज्य में किए जाने से संबंधित आसूचना को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है. पशु तस्करों की सूची और तस्करी के मार्गों से संबंधित पूरा विवरण तैयार करने का भी निर्देश जारी किया गया है. साथ ही साथ राज्य के अवैध बूचड़ खानों तथा उसके संचालकों का नाम पता और मोबाइल नंबर हासिल कर उनपर नजर रखने और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक निश्चित करने को लेकर विशेष फ़ोकस करने को कहा गया है.
बकरीद पर्व के संदर्भ में सतर्कतामूलक निर्देश
- अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विवादित बिन्दुओं का समाधान संगोष्ठी में ही कर लिया जाए. साथ ही क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों गणमान्य लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को त्योहार शांतिपूर्ण रूप से मनाने के लिए प्रशासन का साथ देने एवं लोगों से अपील किये जाने आवश्यकता है.
- अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर लें एवं समस्याओं का समाधान संगोष्ठी में ही हो जाए.
- रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, ध्वनि विस्तारक यंत्र, समाचार पत्र इत्यादि द्वारा प्रशासनिक दिशा-निर्देश दिये जाएं. साथ ही एसएमएस के द्वारा शांति एवं सद्भाव बनाये रखने का निर्देश लोगों से शेयर किया जाए. सभी थानों द्वारा अपने क्षेत्र के धार्मिक प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर बकरीद की नमाज के निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
- वैसे स्थल जहां सड़क पर नमाज अता किये जाते हैं, वहां पर वाहनों के आवागमन एवं मार्ग परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
- ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में दंगा एवं सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त/आरोपित रहे हों या किसी व्यक्ति विशेष के बारे यह जानकारी हो कि वह व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगा या अफवाह फैलाता हो. उन पर कड़ी निगरानी रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है.
- पशु तस्करी, अवैध बूचड़खाना पर रोक लगाई जाए. धार्मिक स्थलों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना रहती है. जिसपर निगरानी/नियंत्रण की आवश्यकता है.
- पशु तस्करी की रोकथाम के लिए अन्तर्राज्य सीमा के चेक पोस्ट पर कारगर जांच की जाए.
- गौ-संरक्षकों द्वारा वैध पशुओं के लाने-लेजाने के क्रम में मारपीट किया जाता है, जिसपर निगरानी रखने की आवश्यकता है.
- जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया ग्रुप Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter आदि के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है. जिससे कोई आपत्तिजनक/उत्तेजक टिप्पणी, फोटो, वीडियो, आनक, अफवाह से संबंधित संवाद या तस्वीर प्रसारित न हो.
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