होली को लेकर झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश

रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

रांची: झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच में होली पर्व को लेकर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी किए गए अलर्ट में होली के दौरान पूर्व में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सभी जिलों के डीसी और एसएसपी/एसपी को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं.

रमजान को लेकर होली में सतर्क रहें

स्पेशल ब्रांच ने होली को लेकर पूरे राज्य में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. राज्य के सभी डीसी, एससपी और एसपी को भेजे गए पत्र में स्पेशल ब्रांच के द्वारा यह बताया गया है कि होली का त्योहार इस वर्ष 4 मार्च को मनाया जाएगा. इसके पूर्व 3 मार्च को होलिका दहन होगा. होली के दौरान दूसरे संप्रदाय के लोगों को रंग, अबीर लगाने तथा उनके धार्मिक स्थलों पर रंग-अबीर पड़ने से तनाव के आशंका बनी रहती है.

स्पेशल ब्रांच के पत्र में यह बताया गया कि वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय का रमजान का माह चल रहा है. जिसमें संध्या के समय इफ्तार खोला जाता है. होली पर्व के अवसर पर संध्या के समय होली मिलन आयोजित किया जाता है. इस दौरान तनाव उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस दौरान आसामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों पर रंग-अबीर डालकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है. ऐसे में राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता और निगरानी रखने की आवश्यकता है.

पूर्व की घटनाओं का किया गया जिक्र

स्पेशल ब्रांच के पत्र में झारखंड के विभिन्न जिलों में होली पर्व के अवसर पर पूर्व में हुए विवाद और घटनाओं की जानकारी भी सभी जिलों के पुलिस के साथ साझा की गई है. रांची के डोरंडा, जगन्नाथपुर, अरगोड़ा और पुंदाग में हुए पूर्व की घटनाओं का जिक्र किया गया है, ताकि ऐसी घटनाएं इस बार होली पर न हो. इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद चाईबासा, पलामू, जामताड़ा और साहिबगंज के विभिन्न थानों में दर्ज ऐसे कांड जो होली के समय दर्ज किए गए थे उनका पूरा विश्लेषण देकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश स्पेशल ब्रांच के द्वारा जिला पुलिस को दिया गया है.