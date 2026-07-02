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सारंडा में सुरक्षाबलों का रोटेशन शुरू, आखिरी नक्सली तक जारी रहेगी घेराबंदी

मानसून को देखते हुए सारंडा से सुरक्षाबलों का रोटेशन किया जा रहा है. ये जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तैनात हैं.

operations against Naxalites in Saranda
सारंडा में जवान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 2:40 PM IST

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रांची: सारंडा में नक्सलियों की धमक खत्म हो चुकी है. नतीजा उनका मूवमेंट भी पूरी तरह से बंद है. ऐसे में अब सारंडा में नक्सलियों से लंबे समय से लोहा ले रहे जवानों को रोटेट किया जा रहा है. मानसून को देखते हुए, जवानों को ज्यादा दिन जंगल मे नहीं बिताना पड़ेगा.

झारखंड में एक-एक करोड़ के इनामी दो नक्सलियों के साथ 35 से ज्यादा नक्सली सारंडा में पनाह लिए हुए हैं. मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में सारंडा में अब स्थिति ना तो नक्सलियों के लिए महफूज है और ना ही जवानों के लिए. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अपने जवानों को मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उनके रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जानकारी देते आईजी अभियान (Etv Bharat)

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि सारंडा में हमारे जवानों ने बेहतरीन अभियान चलाया है, जिसकी वजह से झारखंड से नक्सलवाद लगभग खत्म हो चला है. ऐसे में सारंडा में कोई भी बटालियन लंबे समय तक अब तैनात नहीं रहेगा. जवानों को राहत देने के लिए रोटेशन शुरू कर दिया गया है. लंबे समय से जो जवान जंगल में नक्सलियों से लोहा ले रहे थे उन्हें आराम करने का भी मौका दिया जा रहा है. मुख्यालय से जवानों को सारंडा भेजा जा रहा है और सारंडा से जवानों को मुख्यालय भेजा जा रहा है. रोटेशन होने की वजह से जवानों को बरसाती बिमारियों खासकर ब्रेन मलेरिया से बचाया जा सकेगा.

operations against Naxalites in Saranda
सारंडा में जवान (Etv Bharat)

मानसून में मच्छर बड़ा खतरा

जंगल मे बरसात के दौरान अभियान में जवानों को नक्सलियों से तो खतरा होता ही है, उन्हें डेंगू और ब्रेन मलेरिया जैसी बीमारियों से भी जूझना पड़ता है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलियों की घेराबंदी जारी है, बारिश के मौसम में भी पुलिस बल नक्सलियों से निपटने के प्रति हर तरह से सुसज्जित हैं. जवानों को मच्छरों और जंगली जानवरों से बचाने लिए सभी तरह के मेडिसिन और किट प्रदान किए गए हैं.

operations against Naxalites in Saranda
सारंडा में जवान (Etv Bharat)

तीन महीनों से कोई हलचल नहीं, घेराबंदी जारी रहेगी

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 महीने से सारंडा में नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है. हमारा अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षाबलों ने पूरे जंगल की घेराबंदी कर रखी है. जल्द ही वह दिन आने वाला है जब सारंडा से भी नक्सलियों का सफाया हो जाएगा.

वर्तमान में सारंडा की स्थिति

सारंडा के 25 नक्सलियों के एक साथ सरेंडर करने के बाद अब सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास 15 वांटेड नक्सली किसी तरह अपने आप को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं. जो 15 वांटेड नक्सली फिलहाल सारंडा में हैं उनमें से छह बाहर के राज्यों के हैं. झारखंड पुलिस ने शेष बचे नक्सलियों की पूरी जानकारी जुटा कर रखी है. मसलन उनके पास कितना हथियार है, कौन नक्सली किस तरह का हथियार रखे हुए है, कौन उनके सपोर्टर हैं और उनके बचने के रास्ते कौन-कौन से हैं. सारंडा में अभी भी करीब 10 हजार जवान मौजूद हैं.

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सारंडा में जवान (Etv Bharat)

इनकी गिरफ्तारी बाकी

  • माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा (पीड़टांड़, गिरिडीह का रहने वाला) : इनाम एक करोड़, हथियार फोल्डिंग एके-47, वॉकी-टॉकी उपलब्ध.
  • असीम मंडल उर्फ आकाश (उत्तर फुलचक, पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला) असीम पर एक करोड़ का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
  • सैक सदस्य अजय महतो उर्फ श्रीकांत (पीड़टांड़, गिरिडीह का रहने वाला) इनाम 25 लाख. एके-47 रखता है अपने पास.
  • रीजनल कमेटी सदस्य मोछू उर्फ विभीषण (बरवाडीह, धनबाद का रहने वाला) इनाम 15 लाख. अपने साथ इंसास राइफल रखता है.
  • रीजनल कमेटी सदस्य महादेव उर्फ सचिन (पटमदा, चाईबासा) : इनाम 15 लाख. एके-47 रखता है अपने साथ.
  • रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ दिलीप (पीड़टांड़, गिरिडीह): इनाम 15 लाख. इंसास रखता है अपने साथ.
  • एरिया कमांडर सौरभ उर्फ गौरव उर्फ संताल (पीड़टांड़, गिरिडीह) : इंसास रखता है अपने साथ.
  • सीता मुंडा (सरायकेला-खरसावां), सीता मुंडा आइइडी ब्लास्ट में घायल हो चुकी है और फिलहाल जंगल मे ही इलाज करवा रही है. सीता के पास इंसास है.
  • बुडूई बोदरा (टोंटो, चाईबासा) इंसास राइफल साथ में रखता है.
  • चंपा उर्फ गुड़िया माछियान (नावाडीह, बोकारो) इंसास राइफल रखती है.
  • सब-जोनल सदस्य मंगल सिंह सरदार उर्फ पांडू (झारग्राम, लालगढ़ बंगाल) इस पर पांच लाख का इनाम है. हथियार के रूप में एसएलआर रखता है.
  • एरिया कमांडर मालती मलूटी (बेलपहाड़ी, झारग्राम, बंगाल ) इस पर दो लाख का इनाम है, इसके पास इंसास राइफल है.
  • रीजनल कमेटी सदस्य चारण उर्फ मदन महतो (पश्चिम मिदनापुर, बंगाल) इस पर 15 लाख का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
  • सब-जोनल सदस्य गौरी उर्फ बुलू (पश्चिम मिदनापुर, बंगाल) इस पर पांच लाख का इनाम है. इंसास हथियार लेकर चलता है.
  • जोनल कमांडर मिता उर्फ नयनतारा (पुरुलिया, पश्चिम बंगाल) इस पर 10 लाख का इनाम है. यह इंसास लेकर चलती है.

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