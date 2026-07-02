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सारंडा में सुरक्षाबलों का रोटेशन शुरू, आखिरी नक्सली तक जारी रहेगी घेराबंदी

रांची: सारंडा में नक्सलियों की धमक खत्म हो चुकी है. नतीजा उनका मूवमेंट भी पूरी तरह से बंद है. ऐसे में अब सारंडा में नक्सलियों से लंबे समय से लोहा ले रहे जवानों को रोटेट किया जा रहा है. मानसून को देखते हुए, जवानों को ज्यादा दिन जंगल मे नहीं बिताना पड़ेगा.

झारखंड में एक-एक करोड़ के इनामी दो नक्सलियों के साथ 35 से ज्यादा नक्सली सारंडा में पनाह लिए हुए हैं. मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में सारंडा में अब स्थिति ना तो नक्सलियों के लिए महफूज है और ना ही जवानों के लिए. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अपने जवानों को मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उनके रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जानकारी देते आईजी अभियान (Etv Bharat)

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि सारंडा में हमारे जवानों ने बेहतरीन अभियान चलाया है, जिसकी वजह से झारखंड से नक्सलवाद लगभग खत्म हो चला है. ऐसे में सारंडा में कोई भी बटालियन लंबे समय तक अब तैनात नहीं रहेगा. जवानों को राहत देने के लिए रोटेशन शुरू कर दिया गया है. लंबे समय से जो जवान जंगल में नक्सलियों से लोहा ले रहे थे उन्हें आराम करने का भी मौका दिया जा रहा है. मुख्यालय से जवानों को सारंडा भेजा जा रहा है और सारंडा से जवानों को मुख्यालय भेजा जा रहा है. रोटेशन होने की वजह से जवानों को बरसाती बिमारियों खासकर ब्रेन मलेरिया से बचाया जा सकेगा.

सारंडा में जवान (Etv Bharat)

मानसून में मच्छर बड़ा खतरा

जंगल मे बरसात के दौरान अभियान में जवानों को नक्सलियों से तो खतरा होता ही है, उन्हें डेंगू और ब्रेन मलेरिया जैसी बीमारियों से भी जूझना पड़ता है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलियों की घेराबंदी जारी है, बारिश के मौसम में भी पुलिस बल नक्सलियों से निपटने के प्रति हर तरह से सुसज्जित हैं. जवानों को मच्छरों और जंगली जानवरों से बचाने लिए सभी तरह के मेडिसिन और किट प्रदान किए गए हैं.