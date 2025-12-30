ETV Bharat / state

राजधानी का क्राइम ग्राफ, रांची में औसतन हर दिन महिलाएं हो रहींं दुष्कर्म की शिकार!

रांचीः साल 2025 में जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजधानी रांची में ही 142 दुष्कर्म के मामले सामने आए. इन 10 महीना में दहेज हत्या, प्रताड़ना और छेड़खानी के मामलों में भी राजधानी में बढ़ोतरी देखी गई है. झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजधानी रांची महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है.

औसतन हर दिन महिलाएं हो रहींं दुष्कर्म की शिकार!

सुरक्षित और सेफ राजधानी होने का दावा करने वाली पुलिस पर बड़ा सवाल है. राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े और स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बता रहे हैं कि साल 2025 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 142 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं. वहीं छेड़खानी, दहेज हत्या, प्रताड़ना और अपहरण के मामले भी बढ़े हैं.

रांची में अपराध का ग्राफ (ETV Bharat)

क्या है स्टेट क्राइम रिकार्ड्स का आंकड़ा

झारखंड पुलिस द्वारा दिए आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. इन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में दुष्कर्म 12, अपहरण 21, छेड़खानी 09, और दहेज प्रताड़ना 11 केस हैं. इसके साथ ही जून 2025 माह में सबसे ज्यादा 26 दुष्कर्म के मामले सामने आए. वहीं अपहरण 10, छेड़खानी 06, दहेज हत्या 01 और दहेज प्रताड़ना 12 के केस शामिल हैं. इसी तरह अक्टूबर माह में दुष्कर्म के 16, अपहरण 13, छेड़खानी 02, दहेज हत्या 01, दहेज प्रताड़ना 17 के मामले सामने आए.